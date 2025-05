Tutto pronto per la gara podistica “L’Irpinia Corre”

Domenica 4 maggio sarà una bella giornata di sport e condivisione, tuttavia ci sarà l’esigenza di chiudere al traffico auto le strade interessate dal percorso e le limitrofe dalle ore 9 alle ore 12. Un piccolo sacrificio per un grande evento.

Invitiamo pertanto i concittadini che domenica avranno esigenza di uscire da Atripalda in quelle ore, a parcheggiare l’auto, già dal sabato e comunque entro le 8.00 della domenica mattina, fuori del perimetro di gara nei pressi degli svincoli Variante:

Via Cesinali tratto scuola, Via Nicola Salvi da via Cesinali verso Variante ex Euroesse,

via Serino, parcheggio Ufficio Tecnico, Campo Sportivo Valleverde, Contrada Spineta zona Lidl, via ad Atripalda ‘Giardino dello Sport’, via Appia da Farmacia a raccordo AV-SA

Al contempo si chiede di avvertire familiari ed amici in ingresso di utilizzare i medesimi punti di arrivo e di proseguire a piedi.

Grazie a tutti per la collaborazione

STRADE PER PERCORSO GIRO 10 km

GIRO 1

PIAZZA UMBERTO I Partenza:

VIA ROMA;

VIA CESINALI;

VIA ALDO MORO;

LARGO ALPINI D’ORTA ‘Giardini Venezia’;

VIA GRAMSCI;

VIA FIUME;

PONTE ‘CARROZZE’;

VIA ROMA;

PIAZZA UMBERTO I°;

GIRO 2

VIA ANTONIO CAPALDO

VIA MANFREDI;

VIA PIANODARDINE;

VIA SAN LORENZO;

VIA FERROVIA;

VIA ROMA;

PIAZZA UMBERTO I;

GIRO 3

VIA SANTI SABINO e ROMOLO;

VIA MASTROBERARDINO ‘Progress’;

VIA MANFREDI;

VIA PIANODARDINE;

VIA SAN LORENZO;

INTERNO PARCO ACACIE;

I^ TRAVERSA VIA APPIA – VIA DINACCI;

VIA APPIA;

VIA CESINALI;

VIA SALVI;

VIA CAPECE;

VIA CARRACCIOLO;

LARGO ALPINI D’ORTA ‘Giardini Venezia’;

VIA GRAMSCI;

VIA FIUME;

GIRO ARRIVO

VIA AVERSA;

VIA CAMMAROTA;

VIA FIUMITELLO (verso San Potito);

VIA MASTROBERARDINO ‘Progress’;

VIA ANTONIO CAPALDO;

PIAZZA UMBERTO I Arrivo