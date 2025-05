Nuovo impulso al parco intercomunale del Fenestrelle

Insieme ai colleghi Paolo Spagnuolo e Vittorio D’Alessio, sindaci di Atripalda e Mercogliano, riattiveremo concretamente l’iter amministrativo per la messa in sicurezza e la piena fruibilità del parco del Fenestrelle.

A stretto contatto con gli uffici tecnici dei comuni attraversati da questa splendida infrastruttura verde, rimetteremo in moto l’iter per sbloccare tutti i finanziamenti necessari a trasformare questa grande intuizione in un reale e concreto volano di sviluppo per le nostre comunità

In veste di prima cittadina del comune capofila, ho avuto mandato per interfacciarmi con la Regione Campania, snellire l’iter ed accelerare sugli interventi che serviranno a rendere il parco sicuro e fruibili nel più breve tempo possibile.

Laura Nargi

Sindaco di Avellino