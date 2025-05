“Bicincittà” ad Atripalda domenica 11 maggio da piazza Garibaldi

Domenica 11 maggio ad Atripalda si terrà l’iniziativa “Bicincittà”, l’evento sportivo prepara il terreno per il passaggio del Giro d’Italia previsto per il 15 maggio, tutti gli sportivi appassionati di bike potranno partecipare alla cicloturistica dando la loro adesione nel punto ritrovo in Piazza Garibaldi dalle ore 9:30.

Il percorso restituirà una panoramica dei luoghi più suggestivi di Atripalda, l’evento pensato per unire cultura e sport è una nuova opportunità di valorizzazione del territorio.

L’appuntamento è in Piazza Garibaldi alle ore 9:30, l’iscrizione è gratuita.