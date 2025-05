Oltre 500 atleti ad Atripalda per “L’Irpinia Corre”: Yahya Kadiri vince la 12ma edizione. FOTO

Oltre 500 ad Atripalda per l’edizione 2025 dell’Irpinia Corre, gara nazionale sui 10km che domenica 4 maggio ha spento le 12 candeline.

Vince, con il crono finale di 30’21”, Yahya Kadiri che precede Raffaele Giovannelli (30’27”) e Rocco Lancellotti (31’18”).

Elvanie Nimbona la 27enne del Burundi è quarta assoluta con l’eccellente crono di 32’24”, Completano il podio Sara Carnicelli in 35’52” e Annamaria Naddeo in 36’07”.

In gara sulle strade anche il rapper Ghemon che, in preparazione alla Maratona di Barcellona, chiude in 43’27”: “È la prima volta che corro qui, a casa mia. Un’emozione fortissima. È un’esperienza entusiasmante e spero che la tradizione continui”.

soddisfatto l’organizzatore Gianni Solimene, deciso a riportare ad Atripalda la mezza maratona, quando nel 2008 furono ospitati i Campionati Italiani.