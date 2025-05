Atripalda si tinge di rosa per il passaggio del Giro d’Italia: scuole chiuse in città e sospeso il mercato settimanale

Il Comune di Atripalda è orgoglioso di annunciare il passaggio del Giro d’Italia il prossimo 15 maggio! Un evento straordinario che porterà nella nostra città non solo i ciclisti (il cui passaggio è previsto orientativamente verso le ore 14:50), ma anche la colorata e festosa Carovana del Giro, che attraverserà piazza Umberto I° (verso le ore 13:10).

Percorso interessato:

• Via Angelo Mastroberardino

• Via Antonio Capaldo

• Piazza Umberto I

• Via Roma

• Via Appia

Modifiche alla viabilità:

In occasione dell’evento, il mercato settimanale sarà sospeso e le scuole saranno chiuse. A breve sarà pubblicata l’ordinanza ufficiale con i dettagli sulle chiusure stradali e sui percorsi alternativi.

“Chiediamo la massima collaborazione e pazienza da parte dei cittadini durante il passaggio del Giro. Sarà un momento di grande visibilità per la nostra città e una festa dello sport da vivere insieme! Ringraziamo l’organizzazione del Giro d’Italia per aver incluso Atripalda nel percorso di quest’anno e ci impegniamo a garantire un’accoglienza impeccabile, con la massima sicurezza e il supporto logistico necessario. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa straordinaria giornata di sport e di festa. Viva il Giro d’Italia e viva Atripalda!” dichiara l’assessore allo Sport Antonio Guancia.

Comunicato stampa