Festeggiamenti per la B: i lupi in giro per l’Irpinia

L’ U.S. Avellino 1912 comunica che, nella settimana che andrà da Martedì 13 a Domenica 18 maggio, con iniziative che coinvolgeranno delegazioni di calciatori e dirigenti toccherà con mano l’entusiasmo del territorio irpino.

Attraverso le numerosissime richieste pervenute da club e tifosi biancoverdi sparsi in ogni angolo d’Irpinia si è cercato di essere presenti in un ampio raggio della nostra straordinaria provincia.

Partendo dal centro cittadino, con l’evento allo store ufficiale di martedì 13 maggio, si passerà alle visite, tra club e associazioni, nei comuni di Aiello, Cesinali, Forino, Montoro, Prata P.U., Santa Paolina, Montefusco, Cervinara e Atripalda.

La settimana di eventi si concluderà con due iniziative speciali che coinvolgeranno tutta la squadra.

Sabato 17 Maggio, come promesso, si salirà a piedi a Montevergine con passaggio per Summonte, Ospedaletto d’Alpinolo e Mercogliano.

Domenica 18 Maggio, infine, sarà la volta dell’U.S. Avellino Express un treno speciale, con a bordo anche la coppa dei vincitori del girone C di serie C, che partirà da Borgo Ferrovia e si fermerà in stazioni strategiche per toccare quanti più agglomerati di comuni.

Questo è soltanto l’inizio di una volontà piuttosto chiara: rendere la provincia sempre più partecipe e vicina ai colori biancoverdi. Per questo, con la partenza della nuova stagione, saranno organizzati eventi che toccheranno il mandamento, la Baronia e la Valle Ufita.