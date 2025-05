Formazione politica di Forza Italia Giovani Avellino nella biblioteca comunale di Atripalda. Foto

Sabato pomeriggio si è tenuto il primo evento di formazione politica targato Forza Italia Giovani Avellino, su iniziativa di Antonio Penza e Felice Rauzzino.

Ospiti dell’evento sono stati il Sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo nonché responsabile provinciale alla formazione politica di Forza Italia, e il Professore Sergio Barile docente presso la facoltà di economia della università di Roma ‘La Sapienza’.

L’evento ha affrontato in chiave generica i temi della formazione politica e dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione alle implicazioni di quest’ultima sul rapporto tra il fenomeno della politica ed il mondo del lavoro.

È stata trattata la nascita e lo sviluppo della politica nel sociale, con l’ausilio di slide presentate in maniera eccellente dal Prof. Barile, stimolando un interessante dibattito tra pubblico e relatori.

Il coordinamento provinciale di FI giovani Avellino ringrazia quanti hanno partecipato, in particolar modo il Segretario Provinciale Angelo Antonio D’Agostino per la presenza e il supporto attraverso il ponderato ed importante intervento;

Il Professore Sergio Barile, per le sue argomentazioni e gli spunti di riflessione offerti;

Il Sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo, Il Vice Sindaco Mimmo Landi e il Segretario Cittadino Sabino Ciaramella;

Il Consigliere Comunale di Avellino Gerardo Melillo, sempre pronto a supportare le iniziative dei giovani.

FORZA ITALIA GIOVANI

COORDINAMENTO PROVINCIALE DI AVELLINO