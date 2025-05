La Scandone Avellino espugna il Pala Galvani di Angri con il punteggio di 54 – 61 e si regala gara 1 dei play off dei quarti di finale per la promozione in serie B Nazionale.

Prova di maturità per gli uomini di coach Sanfilippo che hanno approcciato molto bene la gara controllata dal primo fino all’ultimo minuto di gioco. Gli ospiti hanno toccato anche il massimo vantaggio di tredici punti e sono stati bravi a tener botta quando i padroni di casa guidati da Martinez e Milojevic hanno provato a rimettere in discussione la contesa nel terzo quarto.

Difesa biancoverde che ha funzionato alla perfezione: dominante Pichi a rimbalzo ( 14 totali) e ottima prova offensiva di Soliani, decisivo con le sue triple nel rompere più volte l’equilibrio.

Inizio della gara con la novità D’Offizi in quintetto per Avellino e con le due stoppate di Milojevic e Pichi. Stefanini stappa la gara con una tripla dalla distanza. Ottimo l’impatto del playmaker romano della Scandone con due ottime giocate in avvicinamento al canestro. Il punteggio resta comunque basso nei primi minuti di gioco con tanti falli su entrambi i lati del campo. Primi cambi per le rispettive formazioni: entrano Borriello, Stentardo e Cantone che subito s’iscrive a referto.

Primi dieci minuti in archivio con il punteggio di 12-10 per gli ospiti.

Inizia il secondo quarto con i primi punti di Martinez per i grigiorossi, intanto Soliani si sblocca dalla lunga distanza. L’entrata di Iannicelli e il solito Soliani rompono gli equilibri e i lupi scappano sul +10 al 14’ (12-22). Coach Chiavazzo è costretto al primo time out della gara. Valle prova a destare i suoi ma Stentardo risponde colpo su colpo alle trame dei padroni di casa. Milojevic e Jaskus mettono a segno punti importanti per i rispettivi roster, ma è la squadra di Sanfilippo a controllare meglio il gioco in questa fase di gara. Al 20’ il tabellone recita 24-37 per gli ospiti.

Nel terzo quarto Borciu e Valle accorciano subito le distanze dagli irpini e con un parziale di 9-2 Angri ritorna a due possessi da Avellino. Coach Sanfilippo richiama subito in panchina i suoi per fermare l’inerzia della gara. Soliani interrompe il lungo digiuno in casa biancoverde, Pichi fa valere tutta la sua esperienza su Granata e gli irpini ritornano sul +11. Cresce l’intensità della difesa degli irpini con i padroni di casa che hanno difficoltà a fare canestro. L’imprecisione ai liberi dei biancoverdi consente agli uomini di coach Chiavazzo di restare comunque attaccati alla partita. Il nuovo break dei salernitani firmato Milojevic – Martinez rimette tutto in discussione alla fine del quarto: al 30’ 44-45.

Nell’ultimo quarto non si segna per circa quattro minuti, poi sono i liberi di Pichi a sbloccare il punteggio. Martinez approfitta di un antisportivo fischiato a Jaskus e fa bottino pieno dalla lunetta.

La partita resta in equilibrio con Angri che esaurisce anzitempo il bonus di falli. Un nuovo canestro di Stefanini porta Avellino sul +4 a quattro minuti dalla fine con altro time out per i padroni di casa.

Si chiudono le linee di passaggio su entrambi i lati del campo e il tempo scorre. Martinez dalla lunga distanza tiene a galla i compagni e Malkic, dalla lunetta, riporta i suoi ad un solo possesso dagli irpini (+3 a 90 secondi dalla fine) e time out per la Scandone. Stentardo da tre ricaccia indietro gli avversari. Angri è costretta a rincorrere nuovamente. I liberi di Soliani sono una sentenza. Non c’è più tempo, Avellino può fare festa, gara 1 è sua. La partita si chiude con il punteggio di 54-61.

Queste le dichiarazioni di coach Sanfilippo al termine della gara: “Abbiamo giocato una gara consistente aiutandoci soprattutto in difesa. Ci siamo smarriti alla fine del terzo quarto quando abbiamo commesso diversi errori sotto canestro e ai liberi, così loro sono rientrati in partita affidandosi al talento dei loro uomini migliori. Bravi a non disunirci nei momenti chiave della gara ea portarci a casa questa importantissima vittoria. Ora dobbiamo resettare e recuperare le energie per farci trovare pronti alla gara 2 in programma mercoledì”Gara 2 dei quarti di finale play off prevista mercoledì 14 maggio alle ore 20 al Del Mauro.

Parziali: 12-10; 12-27; 20-8; 10-16

Tabellino

Angri. Borciu 5, Montella, Malkic 6 , Granata , Martinez 16, Valle 7, Mastrototaro, Borriello 4 ,Milojevic 16, Quattara, Bonanni . Coach Chiavazzo

Avellino. D’Offizi 4 , Cantone 7 , Zanini 3, Iannicelli 5, Trapani , Soliani 17, Stefanini 7, Pichi 7, Jaskus 6, Stentardo 5, Iacorossi. Coach Sanfilippo

SCANDONE AVELLINO VS PALLACANESTRO ANGRI: INGRESSO LIBERO

L’A.S.D. Felice Scandone Avellino annuncia con entusiasmo che l’ingresso per Gara 2 dei quarti di finale dei play-off contro la Pallacanestro Angri, in programma mercoledì 14 alle ore 20.00 al PalaDelMauro, sarà libero.

Questa decisione nasce dalla volontà di coinvolgere il nostro caloroso pubblico in un momento cruciale della stagione, offrendo a tutti i tifosi l’opportunità di sostenere la squadra in una partita determinante per il passaggio del turno. Invitiamo quindi tutta la comunità avellinese a riempire gli spalti del PalaDelMauro, per creare insieme un’atmosfera carica di energia e passione, elementi che da sempre contraddistinguono il nostro pubblico.