Il gruppo consiliare Abc presenta una mozione per riconoscere lo Stato di Palestina

Come ‘Gruppo ABC Atripalda Bene Comune ” crediamo che il nostro Comune individua nella pace un bene essenziale per tutti i popoli e indica nel rispetto rigoroso dei diritti democratici, politici e umani la condizione indispensabile atta a

preservarla; a questo fine promuove e divulga iniziative culturali di ricerca, di educazione e

di informazione tese a fare del territorio comunale un luogo di pace che sappia favorire forme concrete di cooperazione internazionale, anche con le Associazioni che promuovono i valori della pace e della solidarietà internazionale. L’invito al riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del Comune di Atripalda rappresenterebbe un gesto simbolico di grande importanza e concreta solidarietà verso il popolo palestinese.

Accogliendo l’invito del Sindaco Riccardo Porfido e di tutta l’Amministrazione comunale di San Potito Ultra (AV) come Gruppo ABC abbiamo inoltrato una mozione al Sindaco Paolo Spagnuolo, al Presidente del Consiglio Francesco Mazzariello e a l’intero Consiglio Comunale ad impegnarsi a chiedere al Governo Meloni di riconoscere lo Stato di Palestina, così come già accaduto in molti Comuni Italiani

Chiediamo quindi alla nostra Amministrazione di rivolgersi a tutti i comuni, in particolare a quelli della provincia irpina e a quelli campani, affinché si facciano promotori di azioni di sensibilizzazione rivolte al riconoscimento dello Stato di Palestina e soprattutto all’immediato cessate il fuoco e la riattivazione degli aiuti umanitari. Una sensibilizzazione rivolta non solo ai cittadini ma anche alle rappresentanze politiche parlamentari ed europarlamentari, per promuovere tale riconoscimento:

“Due Popoli in due Stati”