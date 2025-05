Cresce l’attesa per il passaggio del Giro d’Italia ad Atripalda.

Oggi 15 maggio 2025, il 108° Giro d’Italia attraverserà la nostra città!

Per garantire la sicurezza di tutti, ci saranno modifiche alla viabilità. Dalle ore 10:00 alle 16:00, divieto di circolazione e sosta (con rimozione coatta) in: via Mastroberardino, via A. Capaldo, Piazza Umberto I, via Roma, via Appia e tutte le traverse adiacenti.

AVVISO IMPORTANTE PER I RESIDENTI DI ATRIPALDA

•Divieto di circolazione e sosta (con rimozione coatta) dalle 10:00 alle 16:00 in: via Mastroberardino, via A. Capaldo, Piazza Umberto I, via Roma, via Appia e zone limitrofe.

•Aree di sosta dedicate e gratuite saranno disponibili in: San Lorenzo, Via Re Manfredi – Parcheggio Palma, Via Tiratore – Ex ASL.

•Residenti avranno indicazioni su percorsi alternativi per raggiungere le proprie abitazioni.

In occasione del passaggio del Giro d’Italia, il Comune di Atripalda è lieto di annunciare che presso la sede della Pro Loco (via Roma 154/156) saranno disponibili circa 400 cappellini rosa per bambini!

La distribuzione inizierà a partire dalle ore 9:00. Invitiamo i genitori a recarsi presso la sede e a prendere un solo cappellino per bambino per garantire che tutti possano riceverlo.

Non perdete l’occasione di far indossare ai più piccoli il colore simbolo del Giro d’Italia! Vi aspettiamo numerosi!

nota stampa