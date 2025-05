Giro-E: sulle strade della corsa rosa pedala anche il team Eco Evolution Bike

Anche quest’anno il team Eco Evolution Bike pedala al Giro-E. Partecipare al Giro-E é il sogno di ogni ciclista e, per Marco Miele e Giuseppe Albanese del team atripaldese Eco Evolution Bike questo sogno si realizza anche quest’anno. I due atleti parteciperanno nella carovana rosa del Giro-E con il team Valsir nella tappa n° 3 Pompei – Napoli di 88 chilometri. È il quinto anno consecutivo che il team Eco Evolution Bike partecipa al Giro-E dimostrando concretamente ancora una volta la passione di Marco Miele, titolare assieme al fratello Giuseppe del Brand Mielepiu, che condivide con il team Eco Evolution Bike questo amato sport. Il Giro-E è una è-bike experienza unica nel suo genere che grazie alla natura amatoriale e non competitiva ha l’obiettivo di avvicinare e sensibilizzare il pubblico a tutte le tematiche legate alla sostenibilità e il team atripaldese Eco Evolution Bike su questa tematica é sempre in prima fila.