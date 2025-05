La Scandone Avellino cede in gara 2 alla Pallacanestro Angri con il punteggio di 66-74 e spreca una ghiotta occasione, davanti al suo pubblico, per staccare il pass per la semifinale play off.

Tutto rimandato così a gara 3, di nuovo in quel di Angri, eppure la partita si era messa bene per gli

irpini che nel primo tempo erano riusciti a toccare il massimo vantaggio di 16 punti e a limitare in

lungo e in largo la formazione salernitana. Un secondo tempo al di sotto delle aspettative ha visto

la crescita del roster di coach Chiavazzo che, guidato da uno straripante Martinez autore di 26 punti, 9 rimbalzi e 4 assist per un totale di 32 di valutazione, ha messo alle corde la formazione di Sanfilippo su cui pesano come un macigno alcune prestazioni sottotono dei suoi uomini migliori

nonché una bassa percentuale ai liberi (10/24)

Inizio scoppiettante della gara con due triple consecutive messe a segno da Pichi, assistito

magistralmente da D’Offizi. Jaskus finalizza un ottimo contropiede mentre gli ospiti s’iscrivono a

referto con una tripla di Malkic. Gli irpini fanno circolare bene la palla e liberano Pichi sotto

canestro, decisamente il migliore in questa fase della gara. La difesa di Avellino sbarra ogni linea di

passaggio degli ospiti che non riescono a giocare con fluidità. Il tap in di Zanini sulla sirena allunga

il vantaggio dei lupi sul finire del quarto. Al 10’ 16-7 per la Scandone.

Secondo quarto che inizia con la stessa intensità messa in campo dagli irpini e Trapani riesce a

liberare per ben due volte Zanini sotto canestro che risponde presente. Angri in grosse difficoltà

realizza dalla lunetta con Martinez, ma Trapani finalizza dalla lunga distanza un’ottima azione

corale. I lupi raggiungono il massimo vantaggio (+15) grazie al solito Pichi che trasforma in oro

tutto quello che tocca. Coach Chiavazzo è costretto ad un obbligato time out. La situazione sembra

non cambiare e i biancoverdi continuano a macinare gioco e punti, incrementando il loro vantaggio. Un guizzo di Milojevic da tre fa indemoniare Sanfilippo che richiama subito i suoi in panchina. Angri con un parziale di 8-0 firmato da Malkic e Valle ritorna a contatto con gli irpini, rei di fallire fin troppi tiri liberi in questo secondo quarto. Le triple sul finale di Cantone e Martinez fissano il risultato sul 40-30 al 20’.

Angri parte forte con due canestri consecutivi di Borciu che mettono i salernitani a due possessi

dagli irpini. Avellino risponde con le triple di Zanini e Trapani. Gli ospiti sembrano avere una marcia

in più in questo avvio di secondo tempo e si aggrappano al talento di Martinez che realizza un

gioco da 4 punti, consentendo ai suoi di restare a contatto con gli irpini. L’argentino di Angri è

inarrestabile in questa fase della gara: è lui a realizzare i canestri degli ospiti e a caricarsi la squadra sulle spalle. A pochi minuti dalla fine del quarto è sorpasso grigiorosso. Avellino ha difficoltà a trovare la strada del canestro e pare aver perso lo smalto del primo tempo.

Al 30’ il tabellone recita 55-58 per gli ospiti.

Ultimo quarto di adrenalina pura. Il tecnico a Stefanini pensa come un macigno per i biancoverdi.

Borriello dalla lunetta non sbaglia. Cantone realizza un canestro fondamentale per i suoi, ma

Avellino entra subito in bonus di falli. Malkic da tre mette i suoi a due possessi dai lupi. Pichi e

Jaskus mantengono a galla i biancoverdi, ma Avellino è troppo fallosa in attacco. I cinque punti di

fila realizzati da Valle danno la spallata decisiva agli irpini.

Angri s’impone al Del Mauro con il punteggio di 66-74 e porta la serie a gara 3.

Queste le dichiarazioni di coach Sanfilippo: “Abbiamo giocato una buona partita per 15 minuti poi loro hanno spostato la gara sui ritmi che volevano, noi ci siamo smarriti e non siamo riusciti più a ricompattarci e a ritrovare la bussola. Angri ha giocato una partita consistente ed è rimasta sempre

attaccata alla gara. La nostra percentuale ai liberi, in queste partite così tirate, è stato un grosso

problema. Ora tocca a noi resettare tutto nuovamente e giocare una nuova gara difensiva per

sistemare le cose e provare a qualificarci”.

Gara 3 in programma domenica 18 maggio al Pala Galvani alle ore 18.

Parziali: 16-7; 24-23; 15-28;11-16

Tabellino

Avellino. D’Offizi 2, Cantone 8, Zanini 12, Iannicelli 3 , Trapani 14, Soliani 3 , Stefanini , Pichi 17 ,

Jaskus 7 , Stentardo , Iacorossi. Coach Sanfilippo

Angri. Borciu 4, Montella, Malkic 11, Granata 2, Martinez 26, Valle 12 , Mastrototaro 2, Borriello

6 , Milojevic 9 , Quattara, Bonanni 2 . Coach Chiavazzo