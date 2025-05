Nancy Palladino all’attacco dell’Amministrazione Spagnuolo: “Messaggi fuorvianti, contraddizioni e scarsa trasparenza”

Un intervento acceso e senza sconti, quello dell’ex assessore e attuale consigliera di minoranza Nancy Palladino durante l’ultimo Consiglio comunale. Palladino ha rivolto un duro affondo all’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo, accusandola di «lanciare messaggi fuorvianti», di «mancanza di trasparenza» e di «contraddizioni evidenti» nella gestione amministrativa.

L’esordio della consigliera è stato incentrato sulla presunta strategia comunicativa dell’attuale amministrazione, che – a suo dire – tenta di contrapporre una generica “nuova visione” a un passato da dimenticare: «Si vuole far passare un messaggio tra nostalgici del passato e innovatori proiettati nel futuro. Ma chi difende il patrimonio storico e culturale non è nostalgico: è custode delle nostre radici», ha affermato.

Crisi del commercio e distretto fantasma

Palladino ha poi puntato il dito contro la gestione del commercio locale, evidenziando la crisi del settore e criticando la scarsa incisività del progetto sul distretto del commercio: «Un’iniziativa sbandierata ma poco concreta, con fondi esigui e risultati nulli. Intanto via Roma continua a vedere serrande abbassate e locali sfitti».

Parcheggi, centro di raccolta e ambiguità nel DUP

Altro tema caldo quello dei parcheggi. Secondo Palladino, mancano aree di sosta programmate, mentre l’amministrazione pensa di affittare spazi privati, segno – a suo dire – di una pianificazione insufficiente. Non è mancata la stoccata sul centro di raccolta rifiuti: «Prima scompare dai documenti, poi riappare all’improvviso. È refuso o confusione?».

Comunicazione istituzionale e conflitto di interessi

Un passaggio particolarmente polemico ha riguardato il piano di comunicazione istituzionale: «Spero che la nuova impostazione dia voce a tutte le forze politiche. È inaccettabile che l’addetto stampa del sindaco sia anche segretario cittadino di un partito. È un conflitto di interessi palese, che va risolto per trasparenza».

Sicurezza urbana e barriere architettoniche

Palladino ha riconosciuto con favore alcune azioni sulla sicurezza urbana, come il potenziamento del gruppo moto della polizia locale, ma ha chiesto maggiore attenzione per le guardie ambientali e segnalato criticità nei quartieri, tra cui la presenza di cani randagi pericolosi al Tiratore.

Servizi sociali, asilo nido e centro anziani: “Solo ordinaria amministrazione”

La consigliera ha poi criticato la gestione dei servizi sociali: «Si presentano come eccezionali interventi che in realtà sono ordinaria amministrazione regionale». Ha chiesto chiarimenti sul centro anziani, «di cui non si hanno più notizie», e sulla graduatoria dei buoni spesa, sollevando dubbi sui criteri adottati.

Assenza di iniziative su discriminazioni e pari opportunità

In chiusura, Palladino ha lamentato il silenzio dell’amministrazione su temi sensibili come le discriminazioni di genere: «Spero non si tratti di un taglio politico. La sensibilità su questi temi va oltre ogni appartenenza».

Infine, la consigliera ha chiesto formalmente risposte scritte alle numerose domande poste durante l’intervento e la convocazione di un nuovo Consiglio comunale per chiarire le questioni aperte.