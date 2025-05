Atripalda diventa capitale dello sport inclusivo: il grande calcio parla anche il linguaggio del silenzio allo Stadio Valleverde-Aquino

Atripalda apre le porte al Campionato Italiano di Calcio a 11 Maschile della Federazione Sport Sordi Italia (FSSI), trasformando lo stadio “Valleverde-Aquino” in un simbolo di inclusione, passione e orgoglio. La conferenza stampa di presentazione, tenutasi questa mattina mattina nell’Aula Consiliare del Comune, ha dato ufficialmente il via a una due giorni che andrà ben oltre la semplice competizione sportiva: sarà una festa dello sport e dell’umanità, con protagonisti atleti non udenti provenienti da tutta Italia.

L’evento vedrà la partecipazione di squadre provenienti da diverse città italiane, tra cui ASD Wolves Avellino, ENS Catania, SSS Siena e SSD Sordi Milano.