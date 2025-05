Atripalda sogna la sua prima piscina comunale: progetto da 1,5 milioni per il bando “Sport e Periferie 2025”

Una piscina comunale ad Atripalda, sogno inseguito da anni, potrebbe finalmente diventare realtà. L’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo ha infatti presentato un progetto per partecipare al bando nazionale “Sport e Periferie 2025”, con l’obiettivo di ottenere un finanziamento da 1 milione e mezzo di euro per realizzare una piscina semiolimpionica nel cuore della cittadina del Sabato.

L’annuncio arriva dall’assessore allo Sport Antonio Guancia, che spiega: «Abbiamo presentato nei tempi stabiliti la nostra proposta per accedere al bando», sottolinea Guancia.

L’idea è quella di costruire l’impianto presso il centro sportivo “Simone Casillo”, riqualificando l’area attualmente occupata dal bocciodromo.

«Sarà una piscina semiolimpionica da 25 metri per 12, con spogliatoi e docce completamente nuovi. Si tratta di un’opera storica per Atripalda, una struttura sportiva che è sempre mancata e che completerebbe l’offerta cittadina in questo ambito», aggiunge l’assessore.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 1,8 milioni di euro, di cui 1,5 milioni richiesti al fondo statale e circa 300mila euro a carico del Comune, in caso di approvazione.