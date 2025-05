Giro-E, emozioni e fatica per il team Eco Evolution Bike

Per la quinta volta consecutiva che atleti del team atripaldese Eco Evolution Bike partecipano al Giro-E. Per la quinta volta consecutiva che atleti del team atripaldese Eco Evolution Bike partecipano al Giro-E.

Alla tappa numero tre Pompei-Napoli di 88 km, oltre al presidente del team Eco Evolution Bike Giuseppe Albanese doveva pedalare anche il presidente onorario Marco Miele che per ragioni logistiche non ha potuto partecipare, ma non a fatto mancare la sua presenza per assistere all’arrivo dei professionisti sul lungomare di via Caracciolo a Napoli assieme al capitano del team Mario Venezia, Gennaro Giliberti, Maurizio Cipolletta e Alfonso Alvino ospiti del stand Valsir

Per il team Eco Evolution Bike la partecipazione al Giro-E rappresenta

una grande vetrina condividendo l’emozione e la fatica del Giro d’Italia riservato ai professionisti.