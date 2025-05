Lutto nella politica irpina: è morto Franco D’Ercole, storico esponente della destra campana

È scomparso all’età di 79 anni Franco D’Ercole, figura storica della destra irpina e campana. Nato in Libia, fu consigliere comunale ad Avellino per il MSI e per quindici anni consigliere regionale della Campania. Durante la giunta Rastrelli ricoprì l’incarico di assessore alle Attività produttive e al Turismo. Protagonista della svolta di Fiuggi, contribuì alla nascita di Alleanza Nazionale.

Stimato per il suo rigore e la passione politica, D’Ercole ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di militanti. Alla famiglia il cordoglio di tutto il mondo politico e istituzionale.

I funerali si terranno domani, giovedì 22, ad Avellino alle ore 16:00 nella chiesa del Rosario.