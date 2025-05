La Scandone Avellino sconfitta in Puglia con il punteggio di 79-65

La Manelli Basket Monopoli si aggiudica gara 1 della semifinale play off sconfiggendo alla tendostruttura di via Pesce la Scandone Avellino con il punteggio di 79-65.

Dopo un primo quarto che lasciava ben sperare, i lupi si sono sciolti come neve al sole all’inizio della seconda frazione di gioco, dopo aver subito le cinque triple consecutive del playmaker avversario Vitale che ha rotto gli equilibri della gara creando quel solco che gli uomini di coach Sanfilippo non sono riusciti più a colmare.

Percentuali al tiro e difesa da rivedere per la Scandone che è apparsa, in alcuni frangenti della gara, in balia degli avversari apparsi più pronti e determinati.

Mvp della gara Donato Vitale, autentico trascinatore dell’ Action Now, con 22 punti e 6 rimbalzi.

Tra i biancoverdi da segnalare i 12 punti di Soliani e i 16 di Stefanini.

Inizio della gara con grande intensità e massimo equilibrio tra le parti. Monopoli chiude bene il pitturato grazie alle tre stoppate di Preira su D’Offizi e Pichi. Le due formazioni hanno grosse difficoltà a realizzare punti; i padroni di casa si affidano più volte al tiro da tre punti ma senza esito positivo. E’ di coach Ostuni il primo time out della gara. Il break firmato Aguzzoli – Preira trova pronta risposta nella tripla di Cantone. Le due bombe di Vitale sul finire del quarto segnano il punteggio sul 18-16 al 10’: finale pirotecnico del quarto dopo un avvio sottotono del match.

Inizio della seconda frazione di gioco sulla stessa scia della prima: il solito Vitale realizza altri due tiri consecutivi dai 6,75 e Calisi in contropiede costringe coach Sanfilippo al primo time out.

Avellino va nel pallone: Monopoli oltre a segnare da tre con Vitale e Formica, complice una difesa biancoverde poco attenta, riesce sempre a trovare il varco giusto in attacco liberando prima Preira e dopo Pazin e scappa sul +18 (massimo vantaggio) quando mancano pochi minuti all’intervallo. I lupi non riescono a trovare le giuste misure indifesa e in attacco soffrono la pressione degli avversari. Una nuova stoppata di Preira su Jaskus chiude il secondo quarto sul 41-26 per i padroni di casa.

Monopoli continua a macinare gioco e punti: i biancoblu vanno a segno senza troppe opposizioni dei biancoverdi che sembrano in balia degli avversari e perdono palle sanguinose in attacco. I pugliesi con Pazin e Vitale incrementano il loro vantaggio (+22). Unica nota dolente per i monopolitani: il quarto fallo personale di Milosevic che lo terrà lontano dalla gara per un po’ di minuti. I biancoblù riescono a gestire il vantaggio senza troppi patemi, poco incisiva la Scandone Avellino in attacco. Al 30’ il tabellone recita 56-36 per i pugliesi.

Nell’ultimo periodo Avellino ha un timido sussulto con Stefanini e prova a rifarsi sotto, ma lo svantaggio è troppo ampio ed ogni tentativo di rimonta viene vanificato dagli uomini di coach Ostuni. Il gioco da quattro punti di Calise mette il punto esclamativo sulla partita. Monopoli fa sua gara 1 con il punteggio di 79-65.

Queste le dichiarazioni di coach Sanfilippo al termine della gara: “Abbiamo giocato una gara per lunghi tratti insufficiente. Ci siamo disuniti troppi sui canestri realizzati da Vitale. Ci sono stati troppi errori in difesa e le percentuali ai tiri non ci hanno aiutato; dobbiamo essere di certo più precisi. Giochiamo contro una squadra fortissima, serve maggiore concentrazione e rispettare le richieste. Dall’alto dei suoi giocatori di categoria superiore, Monopoli ti punisce ad ogni tuo minimo errore”

Gara 2 in programma mercoledì 28 maggio al Del Mauro alle ore 20Parziali: 18-16; 23-10; 15-10; 23-29

Tabellino:

Monopoli. Casato, Guarini, Aguzzoli 2, Pazin 13, Carone, Spatti 12, Feruglio 1, Calisi 13, Preira 13, Vitale 22, Milosevic , Formica 3

Coach:Ostuni

Avellino. D’Offizi 4, Cantone 3, Zanini 4, Iannicelli 9 , Trapani 5, Soliani 12, Stefanini 16 , Pichi 7, Stentardo 5, Iacorossi , Jaskus

Coach: Sanfilippo