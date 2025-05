Federico Mussini, Mikk Jurkatamm e Jaren Lewis ancora in biancoverde

La S.S. Avellino Basket in vista della stagione 2025/2026 riparte da tre riconferme importanti. Il club del presidente Giuseppe Lombardi ha il piacere di annunciare che Federico Mussini, guardia classe 1996, Mikk Jurkatamm, guardia estone del 2000 e Jaren Lewis, ala piccola statunitense del 1996 continueranno il loro percorso professionale in biancoverde.

L’Avellino Basket procede con le tre conferme, giocatori che hanno contribuito all’ottima stagione irpina in Serie A2. L’intento del club è costruire solide basi ed essere ancora più ambizioso.

Federico Mussini ha chiuso l’anno con 15.3 punti di media, il 48.0% da due, il 39.0% da tre ed il 91.0% ai liberi. La guardia emiliana sarà ancora protagonista con la maglia dell’Avellino Basket. “Sono molto contento di poter restare ad Avellino – afferma il giocatore reggiano – società con cui l’anno passato ho siglato un biennale. Mi piacerebbe dare continuità alla buona annata dello scorso anno, pensando ancora più in grande. Spero che ci sia ancora più entusiasmo e che i tifosi vengano a sostenerci da subito”.

Jaren Lewis è stato il miglior realizzatore dell’ultimo campionato per i biancoverdi. Per lui 15.7 punti di media ed un season-high di 34.0 punti nel match del 22 marzo contro Rieti e 7.0 rimbalzi a partita. Lo statunitense ha fatto registrare il 46.8% dalla lunga distanza, risultando il miglior tiratore da tre punti della Serie A2 e quarto per valutazione con un media di 19.7. “Sono felice di tornare ad Avellino e grato per l’esperienza vissuta nell’ultima stagione. Non vedo l’ora di ripartire dai progressi fatti e pronto ad aiutare il team a compiere un passo in avanti. Apprezzo la fiducia che Avellino ha in me e farò tutto il possibile per garantire una stagione di grande successo”.

Mikk Jurkatamm è ‘The Estonian Sniper’. Il cestista scuola Virtus Bologna ha ricoperto tutti i ruoli di esterno nell’ultima stagione chiusa con 9.9punti di media, il 40.0% da due, il 41.0% da tre e l’82.0% ai liberi. “Sono molto contento di indossare per un altro anno la maglia dell’ Avellino Basket. Dopo una stagione positiva ho tanta fame e voglio migliorare. Non vedo l’ora di tornare a Avellino e spero che ogni partita ci saranno tantissimi tifosi.

Queste le parole del General Manager Antonello Nevola: “Federico è stato il primo giocatore che ha scelto Avellino, dimostrando di credere fortemente nelle potenzialità del Club e della piazza. Insieme a Lewis e Jurkatamm rappresenteranno i pilastri del prossimo futuro, per un organico che subirà un fisiologico rinnovamento all’interno del roster. Ripartire dalle loro qualità, tecniche ed umane, erano condizioni imprescindibili per dar vita ad un nuovo progetto tecnico, solido ed ambizioso, in ottica del conseguimento degli obiettivi programmati”.

A sottolineare l’importanza di questi accordi arrivano le dichiarazioni del presidente Giuseppe Lombardi: “Con grande entusiasmo annunciamo il rinnovo di Mussini, Lewis e Jurkatamm, tre giocatori che hanno scelto di proseguire con noi, mostrando un solido legame con la Società e la ferma consapevolezza del percorso che stiamo tracciando. Atleti tra i più richiesti della Serie A2, incarnano non solo l’eccellenza tecnica, ma anche i valori fondamentali che stiamo portando avanti con il nostro progetto sportivo. La loro conferma non è casuale, ma una scelta strategica che riflette l’assoluta volontà di costruire una squadra che non solo competa, ma che, in linea con la nostra visione ambiziosa, possa consentirci quel salto di qualità che tutti attendono”.