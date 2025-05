La Scandone Avellino si prende gara 2 delle semifinale

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. I lupi hanno sofferto ma alla fine si prendono gara 2 delle

semifinali e riportano la serie in Puglia dove si giocheranno l’accesso alla finale.

La squadra di coach Sanfilippo sconfigge l’ Action Now Monopoli con il punteggio di 55-53.

Una partita tutta cuore e grinta quella giocata dalla compagine irpina che riesce ad avere ragione

anche di una coppia arbitrale non impeccabile che nel momento decisivo della gara ha tirato fuori

dalla contesa il centro biancoverde Pichi, il migliore dei suoi fino a quel momento, per un fallo tecnico sommato all’antisportivo del primo tempo.

I biancoverdi non si sono disuniti e, nonostante l’ennesima prestazione infelice ai liberi, hanno

trovato energie positive da Iannicelli, Stefanini ma soprattutto da Jaskus che senza paura ha attaccato il ferro nel momento chiave della gara. A fare la differenza è stata ancora una volta la grande applicazione difensiva degli irpini che fa ben sperare in vista di gara 3.

Avvio di gara che vede subito Jaskus protagonista, suoi i primi punti in casa Scandone dopo due

ottime giocate in avvicinamento al canestro. I lupi in difesa lasciano poco spazio agli ospiti costringendoli a ripetute infrazioni, la stoppata di Stefanini su Vitale dimostra la grande intensità messa in campo dai biancoverdi. Il parziale di 9-0 , dopo la tripla di Pazin, costringe coach Ostuni al primo time out della gara. Un’ingenuità di Soliani lanciato a capo aperto porta Pichi a commettere un fallo antisportivo che desta i pugliesi dopo un avvio difficile. Pazin e Spatti riportano ad un solo

possesso di distanza l’ Action Now ma è la tripla di Cantone a fissare il risultato sul 18-12 al 10’.

Stefanini e Cantone prendono in mano la squadra all’inizio del secondo quarto e Avellino fa

registrare il suo massimo vantaggio +9. Monopoli resta attaccata alla partita affidandosi all’asse

Vitale-Spatti e questa volta e coach Sanfilippo a richiamare i suoi in panchina. Il punteggio resta

basso e a prevalere sono le difese delle rispettive squadre, anche se gli irpini possono recriminare

per un paio di appoggi a canestro sbagliati e qualche palla persa di troppo. E’ sempre Pazin, con

una nuova tripla, a portare i suoi a due possessi dagli avversari. Al 20’ il tabellone recita 31-26.

Si ritorna in campo con Soliani che finalmente si sblocca dalla linea dei 6,75 ma sono tanti gli errori

su entrambi i lati del campo e la partita resta in equilibrio. Pichi regge bene il duello con Preira

sotto canestro e risponde colpo su colpo alla tripla messa a segno da Pazin, faro e guida dei suoi

compagni. Nel momento decisivo della gara sono gli arbitri a prendersi la scena con una chiamata

super azzardata. Il fallo tecnico chiamato a Pichi, sommato al fallo antisportivo fischiato nel primo

quarto, lo costringe ad abbandonare anzitempo la contesa. L’ Action Now con Calisi e Spatti restano

attaccati ai biancoverdi che intanto perdono un uomo importantissimo per il prosieguo della gara.

Al 30’ il punteggio è sul 42-38.

Ultima frazione di gioco che si apre con una tripla importantissima di Iannicelli ma è Spatti ad

approfittare del vuoto sotto canestro per mettere a segno un facile appoggio al tabellone. Vitale e

Preira impattano la partita a sei minuti dalla fine. I pugliesi passano a condurre la gara dopo

l’ennesimo fallo tecnico fischiato dagli arbitri questa volta ad essere incriminato è coach Sanfilippo.

Con quintetti anomali messi in campo dall’allenatore biancoverde, la Scandone riesce a stare comunque agganciata alla partita. Si viaggia sul filo dell’equilibrio. Jaskus realizza una tripla

pesantissima per i suoi che trova subito pronta risposta nei liberi di Pazin. Una difesa importante su Milosevic da parte di Stefanini è vanificata dai 0/2 ai liberi di Jaskus. A 20 secondi dalla fine i lupi

conducono di un punto e dalla lunetta c’è capitan Trapani che fa 1 su 2. Monopoli ha la palla del

pareggio ma Milosevic sbaglia, Trapani continua ad essere impreciso ai liberi. La tripla di Pazin è

sputata dal ferro e Avellino può gioire. La Scandone Avellino batte Monopoli 55-53 e porta la serie

a gara 3.

Queste le dichiarazioni di coach Sanfilippo al termine della gara: “Sono ammirato da questi ragazzi, è un onore per me allenarli, sono stati meravigliosi. Dopo l’espulsione di Pichi che non ho capito sinceramente, non abbiamo mai mollato. I miei ringraziamenti va a tutto lo staff tecnico e

soprattutto medico che ci permette di far giocare questi atleti con tale intensità a fine maggio.

Grazie al pubblico che ci ha aiutato nei momenti di criticità, stasera come sempre sono stati

splendidi. I ragazzi si sono meritati gara 3 contro degli avversari che sono molto forti, limitati dalla

nostra applicazione in difesa. Abbiamo fatto una partita sporca, tutta cuore e nervi e abbiamo

avuto ragione. Ora ci prepariamo a questa gara decisiva dove nulla sarà scontato.”

Gara 3 in programma a Monopoli domenica 1 Giugno alle ore 20.

Parziali: 18-12; 13-14; 11-12; 13-15

Tabellino

Avellino. D’Offizi 4, Cantone 6, Zanini 2, Iannicelli 7, Trapani 8, Soliani 3, Stefanini 4, Pichi 7,

Stentardo , Iacorossi , Jaskus 14

Coach: Sanfilippo

Monopoli. Aguzzoli 2, Pazin 13, Carone, Spatti 17, Feruglio , Calisi 8, Preira 4, Vitale 9, Milosevic ,

Formica

Coach:Ostuni