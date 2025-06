La Scandone Avellino batte Monopoli e approda in finale

Una Scandone Avellino eroica espugna in gara 3 la Tendostruttura della Manelli Basket Monopoli con il punteggio di 54-57 e approda in finale dove si giocherà contro Piazza Armerina la promozione in B Nazionale.

E’ stata una partita avvincente con tanti colpi di scena. La Scandone aveva approcciato bene la gara nel primo quarto raggiungendo anche il massimo vantaggio di +14 grazie alle ottime giocate di Pichi e Soliani (mattatore assoluto della serata con 16 punti).

I padroni di casa hanno ristabilito l’equilibrio sul finire del primo tempo e, a cavallo del terzo e quarto periodo, hanno provato a dare la spallata agli avversari guidati dal solito Vitale e Spatti.

Gli irpini, spalle al muro nell’ultima frazione di gioco e costretti ad inseguire, hanno messo a segnoil parziale decisivo di 10-0 con il solito Pichi, Jaskus e Stefanini oltre ad una difesa impenetrabileche non ha lasciato scampo alla compagine pugliese.

Avvio di gara a tinte biancoverdi: gli irpini mettono a segno un parziale di 11-0 gestendo con grande qualità i possessi grazie alle giocate di Stefanini, Jaskus e Pichi dalla lunga distanza.

Coach Ostuni è costretto subito ad un time out obbligato. Vitale interrompe il digiuno per la Manelli; Pichi, però, è determinante in queste battute iniziali con le sue triple e crea non poche difficoltà ai pugliesi. Gli irpini toccano il massimo vantaggio di +14, a metà quarto, grazie a due triple consecutive di Soliani. Monopoli, oltre ad avere difficoltà ad arginare l’attacco avellinese, èmacchinosa in attacco e non riesce a sbloccarsi, i lupi chiudono bene ogni linea di passaggio. I liberi di Calisi e Pazin fissano il risultato sull’11-22 al 10’.

Monopoli inizia il secondo periodo con maggiore determinazione e prova a ridurre lo svantaggio affidandosi alle giocate in avvicinamento a canestro di Spatti. Soliani, in serata di grazia fino ad ora, risponde colpo su colpo con un step back da tre. Jaskus, intanto, è accusato del suo terzo fallo personale ed è costretto ad uscire dalla contesa. Calisi mette a segno una tripla fondamentale per la sua squadra e riporta i suoi a -7 costringendo ora Sanfilippo a richiamare i suoi in panchina per fermare l’inerzia della gara. S’inceppa l’attacco di Avellino e Monopoli ne approfitta per rosicchiare ancora qualche punto grazie a Pazin e Spatti, fino a completare la rimonta grazie al tiro da tre realizzato sulla sirena da Vitale.

Al 20’ il tabellone recita 29-29.

Si ritorna in campo con le triple di Soliani e Vitale su entrambi i lati del campo. La partita diventa sempre più maschia e fisica. Un gioco da tre punti di Preira consente a Monopoli di mettere per la prima volta della gara il muso davanti. Vitale continua a realizzare dalla lunga distanza e risponde al canestro dai 6,75 di Trapani. Si viaggia sul filo dell’equilibrio con la Scandone che perde sanguinose palle in attacco, complice la grossa intensità della difesa biancoblù. Calisi si carica sulle spalle lasquadra e mette i suoi a due possessi dagli avversari, mentre Preira è dominante con i rimbalzisotto canestro. Avellino si aggrappa al duo Pichi-Trapani e resta in scia degli avversari.

Al 30’ 47-45. Monopoli ad inizio quarto scappa sul +9 grazie alla tripla frontale di Spatti e per i lupi inizia a farsi dura. Nel momento più difficile gli irpini mettono a segno un parziale di 10-0 firmato Pichi, Jaskus,Stefanini e ritorna a comandare la gara quando mancano 90 secondi al termine del match.Spatti perde una palla sanguinosa dopo l’uscita dal time out. Trapani fa 2/2 ai liberi e manda a +3 ibiancoverdi ad otto secondi dalla fine. La tripla di Vitale viene sputata dal ferro ed Avellino, così, sbanca la Tendostruttura di Monopoli con il punteggio di 54-57 e accede alla finale per la promozione in B Nazionale contro Piazza Armerina.

Queste le dichiarazioni di coach Sanfilippo al termine della gara: “ Sono visibilmente emozionato, abbiamo disputato una gara attenta applicandoci al massimo oltre a rimanere concentrati per tuttii quaranta minuti. Monopoli è una squadra fortissima che ha reagito alla grande dopo il nostro avvio scoppiettante ed è per questo che faccio i complimenti ai miei ragazzi: mai domi, semprepronti a gettare il cuore oltre l’ostacolo, non mollano mai. Ora recuperiamo le energie per preparare al meglio l’ultimo atto di questa stagione straordinaria”

Parziali: 11-22; 18-7; 18-16; 7-12

Tabellino:

Monopoli. Casato, Guarini, Aguzzoli , Pazin 12, Carone, Spatti 9, Feruglio , Calisi 11, Preira 11,Vitale 11, Milosevic , Formica

Coach:Ostuni

Avellino. D’Offizi 3, Cantone 2, Zanini , Iannicelli , Trapani 8, Soliani 16, Stefanini 6, Pichi 15, Stentardo , Iacorossi , Jaskus 7

Coach: Sanfilippo