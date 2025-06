Al Parco delle Acacie domenica 8 giugno 19esimo motoraduno “d’Eccellenza”

Il presidente del Moto Club Avellino Vincenzo Tomasetti annuncia che, con il patrocinio del Comune di Atripalda e del Coni, domenica 8 giugno si terrà il 19esimo Motoraduno d’Eccellenza, presso il suggestivo Parco delle Acacie di Atripalda: “Un evento gratuito e aperto a tutti gli appassionati delle due ruote, che unisce motori, divertimento, spettacolo ed eccellenze gastronomiche in una giornata pensata per grandi e piccoli. Siamo pronti a regalare alla città un momento di festa, passione e condivisione, all’insegna della sicurezza stradale e del rispetto dell’ambiente. Ringraziamo tutti gli sponsor e i volontari che, con il loro impegno, rendono possibile questo appuntamento divenuto ormai una tradizione per tutto il territorio irpino”.

Il programma:

· Gare di lentezza e di tiro al caciocavallo

· Esibizioni di auto e moto elettriche a cura di Hobby Model

· Demo ride, esposizioni di moto, e vendita di prodotti artigianali

· Animazione per bambini, pesca e zeppolate a cura di Felice il Mago della Zeppola

· Visite guidate, tour panoramico in moto e momenti fotografici

· Pranzo con prodotti tipici irpini, panini farciti e prelibatezze locali

· Estrazione a premi e premiazioni finali

“Un’occasione per vivere il mondo delle due ruote in modo sano, sicuro e coinvolgente, immersi nel verde del Parco delle Acacie. L’invito è rivolto a tutti: motociclisti, famiglie, curiosi e amanti della buona compagnia”.