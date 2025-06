L’Arma dei Carabinieri celebra a Piazza Mazzini il 211° Anniversario della Fondazione

In occasione del 211° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, ad Avellino si è svolta una cerimonia militare articolata in due momenti. In mattinata, nel piazzale interno della Caserma “Nicola Litto”, è stata deposta una corona d’alloro alla targa dedicata ai Caduti. Dalle ore 19.30 la manifestazione è proseguita in Piazza Mazzini, alla presenza del Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso.

Alla cerimonia hanno preso parte Autorità civili, militari e religiose, rappresentanze del personale in servizio e in congedo, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e Forestali, dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani e le vedove dell’Arma, nonché delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Presenti anche alcuni istituti scolastici della provincia (tra cui l’I.C. “San Tommaso – Francesco Tedesco”, l’Istituto “Manlio Rossi Doria”, il Convitto Nazionale “Pietro Colletta”, il Conservatorio “Domenico Cimarosa”) e i gruppi scout “Avellino 2°” e “Avellino 4°”.

Dopo l’alzabandiera, sono stati letti il messaggio del Presidente della Repubblica e l’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo.

Nel corso del suo intervento, il Comandante Provinciale, Colonnello Domenico Albanese, visibilmente commosso, ha rivolto un accorato pensiero alla famiglia del Maresciallo Maggiore Luciano Perrone, i cui funerali si sono svolti nella ieri, ed alle altre vedove e orfani dei militari dell’Arma.

Ha quindi sottolineato i valori fondanti dell’Istituzione, tra cui il senso del dovere, l’impegno per la legalità e la coesione sociale.

Il suo discorso, accompagnato dalle immagini dei Carabinieri in Irpinia proiettate su un led wall allestito alle spalle dello schieramento, ha toccato anche il tema dell’educazione civica, con il ringraziamento pubblico a tre studentesse dell’Istituto “Giuseppe De Gruttola” di Ariano Irpino – Asia, Carla e Maria Libera – protagoniste di un gesto esemplare di onestà, che ha permesso la restituzione di un’ingente somma di denaro smarrita da un anziano, nonché di due anziani che hanno consentito di arrestare i truffatori.

Il Colonnello Albanese ha inoltre ribadito l’importanza del costante dialogo con il territorio, della libera informazione, della tutela delle persone vulnerabili, della salvaguardia dell’ambiente, nonché della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiti in cui i reparti territoriali operano in stretta sinergia con i colleghi dei reparti specializzati (NIL, NAS e NOE).

Ha quindi ringraziato il Prefetto, l’Autorità giudiziaria, le Forze di Polizia, la Polizia Penitenziaria, i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile per la sinergia istituzionale quotidianamente espressa.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati i seguenti militari che si sono distinti in servizio:

Lgt. C.S. Francesco GIORDANO, Mar. Magg. Angelo PORCARO, Brig. Ca. Agostino SAVINO, Brig. Ivan GIRO, Brig. Franco MATARAZZO, V. Brig. Alfonso IANNACCONE.

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “CAMPANIA”, con la seguente motivazione:

“ADDETTI A NUCLEO INVESTIGATIVO DI COMANDO PROVINCIALE, EVIDENZIANDO LODEVOLE SENSO DEL DOVERE, ELEVATE PROFESSIONALITÀ E SPICCATO INTUITO INVESTIGATIVO, CONDUCEVANO ARTICOLATA ATTIVITÀ D’INDAGINE CHE CONSENTIVA DI DISARTICOLARE UN SODALIZIO CRIMINALE RITENUTO RESPONSABILE DI DUE VIOLENTE RAPINE IN ABITAZIONE, SEQUESTRO DI PERSONA E LESIONI PERSONALI. L’OPERAZIONE, CONCLUSASI CON L’ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO A CARICO DI 4 CORREI ED IL RINVIO A GIUDIZIO PER ULTERIORI 2 RITENUTI FIANCHEGGIATORI DEL SODALIZIO, RISCUOTEVA AMPIO CONSENSO NELL’OPINIONE PUBBLICA E IL PLAUSO UNANIME DELLE AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI, CONTRIBUENDO AD ESALTARE IL PRESTIGIO E L’IMMAGINE DELL’ISTITUZIONE”.

Provincia di Avellino, giugno 2023 – luglio 2024.

Mar. Ca. Francesco COLICCHIO.

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “PUGLIA”, con la seguente motivazione:

“ADDETTO A NUCLEO INVESTIGATIVO DI REPARTO OPERATIVO DI COMANDO PROVINCIALE OPERANTE IN TERRITORIO CARATTERIZZATO DAL ALTISSIMO INDICE DI CRIMINALITÀ MAFIOSA, EVIDENZIANDO ALTISSIMO SPIRITO DI SACRIFICIO E FERMA DETERMINAZIONE, FORNIVA DETERMINANTE CONTRIBUTO A COMPLESSA E PROLUNGATA ATTIVITÀ INVESTIGATIVA CHE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE DETENTIVA NEI CONFRONTI DI 82 APPARTENENTI A SODALIZIO COMPOSTO DA TRE DISTINTE CONSORTERIE CRIMINALI DEDITE AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E ALLE ESTORSIONI, COMMESSI CON MODALITÀ MAFIOSE”.

Foggia, gennaio 2017 – luglio 2023

App. Sc. Q.S. Giovanni ZIVIELLO.

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “LAZIO”, con la seguente motivazione:

“ADDETTO A SEZIONE OPERATIVA DI COMPAGNIA, DANDO PROVA DI ELEVATA PROFESSIONALITÀ, NOTEVOLE ACUME INVESTIGATIVO E LODEVOLE DEDIZIONE, FORNIVA DETERMINANTE CONTRIBUTO A COMPLESSA ATTIVITÀ D’INDAGINE CHE CONSENTIVA DI DISARTICOLARE UN SODALIZIO CRIMINALE DEDITO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. L’OPERAZIONE, CHE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DI 15 PROVVEDIMENTI CAUTELARI E L’ARRESTO DI 11 PERSONE IN FLAGRANZA DI REATO OLTRE AL SEQUESTRO DI DROGA DI DIVERSO GENERE, RISCUOTEVA IL PLAUSO DELL’OPINIONE PUBBLICA, CONTRIBUENDO COSÌ AD ESALTARE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE”.

Roma, dicembre 2021 – ottobre 2022.

Lgt. Salvatore DE MAIO.

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “CAMPANIA”, con la seguente motivazione:

“ADDETTO A STAZIONE URBANA, CON SENSO DI ABNEGAZIONE, GENEROSO ALTRUISMO ED ELEVATO CORAGGIO, BENCHÈ LIBERO DAL SERVIZIO E IN COMPAGNIA DELLA PROPRIA FAMIGLIA, ATTIRATO DALLE GRIDA DI UNA DONNA, NON ESITAVA A TUFFARSI, UNITAMENTE AD ALTRO BAGNANTE, IN PROSSIMITÀ DELLA FOCE DI UN FIUME DOVE DUE MINORI, IN EVIDENTE DIFFICOLTÀ, ERANO STATI TRASCINATI LONTANO DALLA RIVA A CAUSA DELLE FORTI CORRENTI. CON NOTEVOLE SFORZO E NON POCHE DIFFICOLTÀ, RIUSCIVA A RICONDURLI SUL BAGNASCIUGA, AFFIDANDOLI ALLA MADRE. L’ENCOMIABILE CONDOTTA, CHE SCONGIURAVA GRAVI CONSEGUENZE, RISCUOTEVA AMPIO CONSENSO DELL’OPINIONE PUBBLICA, CONTRIBUENDO A ESALTARE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE”.

Santa Maria del Cedro (CS), 26 giugno 2024

Cap. Gerardo FERRENTINO, Lgt. C.S. Angelo ALBANESE, Lgt. Gerardo BOTTA, Lgt. salvatore DI PIETRO, Mar. Ord. Giuseppe MARETTO, Brig. Lazzaro LAMBERTI, App. Sc. Raffaele GIGLIO, App. Sc. Raffaele SPINA.

ENCOMIO SEMPLICE COLLETTIVO DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “CAMPANIA”, con la seguente motivazione:

“ALIQUOTA OPERATIVA DI COMPAGNIA DISTACCATA, DANDO PROVA DI ELEVATE CAPACITÀ PROFESSIONALI E SPICCATO INTUITO INVSTIGATIVO DA PARTE DI TUTTI I SUOI COMPONENTI, CONDUCEVA COMPLESSA INDAGINE CHE HA CONSENTITO LA DISARTICOLAZIONE DI UN SODALIZIO CRIMINALE RITENUTO RESPONSABILE DI UN’ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLE FRODI INFORMATICHE PER UN VALORE DI OLTRE 300.000 EURO. L’OPERAZIONE, CONCLUSASI CON L’ESECUZIONE DI 8 PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI, 6 DENUNCE IN STATO DI LIBERTÀ, IL SEQUESTRO DI DENARO CONTANTE E OROLOGI DI LUSSO, HA RISCOSSO IL PLAUSO DELL’OPINIONE PUBBLICA, ESALTANDO COSÌ L’IMMAGINE E IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE”.

Solofra (AV) e province di Avellino, Salerno e Napoli, aprile 2021 – 26 settembre 2023.

Lgt. C.S. Gianluca FALLARINO, Mar. Vincenzo MAIO, Brig. Federico COVINO, App. Sc. Q.S. Guido ROMANO, App. Sc. Gino GIANNUZZI.

COMPIACIMENTO DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “CAMPANIA”, con la seguente motivazione:

“COMANDANTE E ADDETTI A STAZIONE DISTACCATA, EVIDENZIANDO PROFESSIONALITÀ, FERMA DETERMINAZIONE E SPIRITO D’INIZIATIVA, TRAEVANO IN ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO UN SOGGETTO RESPONSABILE DI TENTATA TRUFFA AI DANNI DI UN ANZIANO. LA PRONTA AZIONE PERMETTEVA DI INDIVIDUARE IL MALFATTORE NEI PRESSI DELL’ABITAZIONE DELLA VITTIMA E BLOCCARLO DOPO UN TENTATIVO DI FUGA LUNGO LE VIE CITTADINE”.

Venticano (AV), 10 dicembre 2024.

App. Sc. Domenico BERARDIS.

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “CAMPANIA”, con la seguente motivazione:

“ADDETTO A STAZIONE DISTACCATA, EVIDENZIANDO LODEVOLE SENSO DEL DOVERE, ELEVATA PROFESSIONALITÀ E SPICCATO INTUITO INVESTIGATIVO, SVOLGEVA ARTICOLATA ATTIVITÀ D’INDAGINE CHE CONSENTIVA DI ESEGUIRE UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE NEI CONFRONTI DI TRE SOGGETTI, RESPONSABILI DI SIMULATA RAPINA A MANO ARMATA AI DANNI DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE, CHE IN OCCASIONE DI INTERROGATORIO DI GARANZIA AMMETTEVANO LE LORO RESPONSABILITÀ. L’OPERAZIONE RISCUOTEVA IL PLAUSO DELL’OPINIONE PUBBLICA E CONTRIBUIVA A ESALTARE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE””.

Atripalda, Avellino e Napoli, 6 gennaio – 20 febbraio 2025.

Mar. Ca. Francesca BOCCHINO.

ELOGIO DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “CAMPANIA”, con la seguente motivazione:

“ADDETTO A NUCLEO INVESTIGATIVO DI COMANDO PROVINCIALE, SI DISTINGUEVA PER IL COSTANTE E LODEVOLE COMPORTAMENTO NELL’ADEMPIMENTO DEI PROPRI DOVERI E PER L’ELEVATO RENDIMENTO IN SERVIZIO, ESEGUENDO, NEL TEMPO, DELICATE ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA, PREVALENTEMENTE INERENTI AI REATI IN MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE, CHE HANNO CONSENTITO IL DEFERIMENTO DI OLTRE 40 SOGGETTI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, SCONGIURANDO, IN ALCUNE CIRCOSTANZE, PIÙ GRAVI CONSEGUENZE. L’ISPETTORE, PER IL RICONOSCIUTO LIVELLO DI COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ MATURATO NEL DELICATO SETTORE E L’INCONDIZIONATA DISPONIBILITÀ FORNITA ALLE VITTIME, AI REPARTI, AGLI ENTI E ALLE ISTITUZIONI, È DIVENUTO UN PUNTO DI RIFERIMENTO ANCHE AL DI FUORI DELL’AMBITO PROVINCIALE”.

Avellino e provincia, gennaio 2022 – gennaio 2025

Cap. Francesco CATERINO, Ten. Marino SENATORE, Lgt. C.S. Michele LICCARDI, Mar. Ord. Domenico MARSEGLIA, App. Sc. Q.S. Enzo LANDOLFI.

COMPIACIMENTO DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “CAMPANIA”, con la seguente motivazione:

“COMANDANTI E ADDETTI A SEZIONE OPERATIVA DI NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DI COMPAGNIA CAPOLUOGO, EVIDENZIANDO ELEVATA PROFESSIONALITÀ, ACUME INVESTIGATIVO, CONDUCEVANO, CON PERSEVERANTE IMPEGNO, ARTICOLATA ATTIVITÀ D’INDAGINE CHE CONSENTIVA LA DISARTICOLAZIONE DI UN SODALIZIO CRIMINALE DEDITO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STPEFACENTI NEL TERRITORIO IRPINO. L’OPERAZIONE, CHE SI CONCLUDEVA CON L’EMISSIONE DI UNA ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE PERSONALE A CARICO DI 15 SOGGETTI, HA CONTRIBUITO AD ACCRESCERE IL SENSO DI SICUREZZA PERCEPITO DALLA POPOLAZIONE, NONCHÉ A RAFFORZARE L’IMMAGINE E IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE”.

Province di Napoli, Avellino e Caserta, novembre 2021 – ottobre 2024.

Mar. Ca. Vincenzo VITALE.

COMPIACIMENTO DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “CAMPANIA”, con la seguente motivazione:

“COMANDANTE DI STAZIONE DISTACCATA, CON PROFESSIONALITÀ, DETERMINAZIONE E SENSO DEL DOVERE, CONDUCEVA UN’ACCURATA INDAGINE SCATURITA DA UNA DENUNCIA PRESENTATA DA UN’ANZIANA DEL POSTO CHE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DI DUE SOGGETTI RESPONSABILI DEI REATI DI TRUFFA, RAPINA AGGRAVATA E FURTO IN ABITAZIONE”

Santa Paolina (AV), febbraio 2024 – febbraio 2025.

Lgt. C.S. Gianluca FALLARINO.

COMPIACIMENTO DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “CAMPANIA”, con la seguente motivazione:

“COMANDANTE DI STAZIONE DISTACCATA, CON PROFESSIONALITÀ E DETERMINAZIONE, CONDUCEVA UN’ACCURATA INDAGINE, CHE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO IMPIEGATO PRESSO UN ISTITUTO DI CREDITO RESPONSABILE DEI REATI DI TRUFFA AGGRAVATA, FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO E APPROPRIAZIONE INDEBITA AGGRAVATA, COMMESSI IN DANNO DI ALCUNI CITTADINI CHE GLI AVEVANO AFFIDATO I LORO RISPARMI”.

Mirabella Eclano (AV) e provincia di Avellino, gennaio 2023 – giugno 2024.

Lgt. C.S. Franco RIANNA e Lgt. Ramon LANCIONE.

COMPIACIMENTO DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “CAMPANIA”, con la seguente motivazione:

“COMANDANTE E SOTTORDINE DI STAZIONE DISTACCATA, CON PROFESSIONALITÀ E DETERMINAZIONE, CONDUCEVANO ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE PERMETTEVA DI TRARRE IN ARRESTO, IN FLAGRANZA DI REATO, UN SOGGETTO RESPONSABILE DI TENTATA RAPINA AI DANNI DI UN ESERECIZIO COMMERIALE DEL POSTO. L’INTERVENTO, CHE HA AVUTO AMPIA E POSITIVA ECO NELL’OPINIONE PUBBLICA, È IL RISULTATO DI PROFONDA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DELLE DINAMICHE OPERATIVE, CONSOLIDANDO LA FIDUCIA DELLA POPOLAZIONE LOCALE NEI CONFRONTI DELL’ARMA”.

San Martino Valle Caudina (AV), 1° ottobre 2024.

L’iniziativa si è conclusa in un clima di sentita partecipazione e profondo riconoscimento per l’opera quotidiana svolta dai Carabinieri a servizio della collettività.