Pnrr per gli anziani, il direttore Carmine De Blasio illustra i primi risultati

L’assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti è al centro dell’impegno degli Ambiti Territoriali sociali già da qualche anno e in particolare con l’accesso ai finanziamenti del P.N.R.R. il potenziamento del servizio è diventato un obiettivo centrale.

Il servizio rientra tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) con la finalità di dare risposta ai bisogni di salute delle persone fragili in generale, quindi degli individui non autosufficienti che necessitano di cure a domicilio in modo temporaneo o protratto nel tempo, ai fini della gestione della cronicità, della prevenzione della disabilità e del miglioramento della qualità di vita.

A tale riguardo Il Consorzio dei Servizi Sociali A5 capofila di un raggruppamento di ATS della Campania sta portando avanti un’intensa azione di potenziamento e rafforzamento del servizio anche attraverso la fornitura di dispositivi di domotica e di attrezzature robotiche finalizzate a migliorare la qualità di vita delle persone costrette a domicilio.

Gli Ambiti Territoriali della Regione Campania che, insieme al capofila Ambito A05, hanno aderito all’Azione 1.1.2. del PNRR tesa all’autonomia degli anziani non autosufficienti sono l’Ambito A04 di Avellino, l’Ambito S06 di Baronissi, l’Ambito N18 di Casoria, l’Ambito N28 di San Giorgio a Cremano e l’Ambito C01 di Caserta per un totale di n°59 comuni e una popolazione di circa 500.000 abitanti.

Il progetto è stato finanziato con un importo di € 2.460.000,00.

Stanno ricevendo assistenza nell’ambito di questo progetto, 100 anziani distribuiti sui territori dei sei ATS.

Il Consorzio dei servizi Sociali A5 ha promosso un’occasione per fare il punto della situazione sullo stato dei lavori e dei servizi al momento svolti.

L’incontro si terrà martedì 10 maggio alle ore 15.30 ad Avellinocon il coinvolgimento dei rappresentanti di tutti gli Ambiti Territoriali Sociali coinvolti e dei rappresentanti della cooperativa Meridiana onlus affidataria del servizio.

“Stiamo portando avanti uno dei progetti più impegnativi del P.N.R.R. nel settore sociale – dichiara il direttore generale del Consorzio dei servizi sociali, CARMINE DE BLASIO – che riguarda la cura a domicilio delle persone anziane. Si tratta di un progetto impegnativo per l’organizzazione che ha richiesto sull’intero territorio regionale e per la portata degli interventi e delle prestazioni erogate. La nostra intenzione è comunque quella di cogliere l’opportunità deli finanziamenti del Pnrr anche per sperimentare modalità innovative e alternative di assistenza alla persona, e in questa direzione ci muoveremo nelle prossime settimane. Siamo convinti inoltre che essere stati promotori, come Consorzio A5, per un’area così vasta e articolata della nostra Regione di un progetto fondamentale per persone più fragili abbia consentito di dimostrare capacità di rete e qualità di sistema gestionale. Abbiamo il dovere di provare che il P.N.R.R. non sia solo questione di carte e di burocrazie ma sia anche fatti e cose realizzate. Ci stiamo provando.