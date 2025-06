Urne aperte dalle 7 di questa mattina per il voto sul Referendum.

La consultazione referendaria si svolge oggi, domenica 8 giugno, e domani lunedì 9. Si è partiti stamattina alle 7 con l’apertura dei seggi. Si andrà avanti fino a stasera alle 23 e si riprenderà domani mattina dalle 7 fino alle 15.

Ecco come si vota:

REFERENDUM

Cinque le schede: verde per il primo quesito che riguarda il jobs act, arancione per il secondo che riguarda i licenziamenti piccole imprese, grigio per il terzo che riguarda il precariato sul lavoro, rosso rubino per il quarto che riguarda sicurezza sul lavoro e giallo per il quinto che riguarda la cittadinanza italiana.

Decisivo il dato sull’affluenza, visto che affinchè il referendum sia valido servirà che si esprima almeno il 50%+1 degli aventi diritto.