La Scandone Avellino batte Piazza Armerina: sarà gara tre a decretare la neo promossa

E’ una Scandone Avellino stratosferica quella che si prende gara 2 della finale play off davanti al suo caloroso pubblico del Del Mauro, accorso numerosissimo per presenziare al grande evento sportivo. 73-46 il risultato finale a favore degli irpini.

I lupi hanno sfoderata una prestazione ai limiti della perfezione, costruendo in difesa il loro successo che gli consentirà di giocarsi la promozione in B Nazionale, in gara 3 a Piazza Armerina, domenica 15 giugno.

Match che ha preso una svolta importante nel secondo quarto chiuso dai ragazzi di coach Sanfilippo con un parziale di 24-9. Una difesa inespugnabile capeggiata da Pichi e Jaskus, ha lasciato spazio alle bocche di fuoco avellinesi. Mvp della gara Fabrizio Trapani con 15 punti, 10 rimbalzi e 7 assist per un totale di 25 di valutazione.

Al pronti via la Scandone parte un po’ col freno a mano tirato; la tripla di Binelli e il semigancio di Rotondo fanno mettere subito il muso avanti ai piazzesi. Sono di Jaskus i primi punti in casa biancoverde. Tanti errori in fase realizzativa su entrambi i lati del campo in questo avvio di gara, complice anche l’alta posta in palio. La tripla di Pichi, dopo l’ottima difesa su Rotondo, fa registrare il primo vantaggio di padroni di casa. I lupi mettono in campa una difesa super aggressiva che non lascia scampo alla Siaz, richiamata in panchina da coach Patrizio per mettere apposto le idee. Tanta imprecisione dei bianconeri soprattutto al tiro dalla lunga distanza.

Al 10’ il punteggio è sul 17-10 grazie alla tripla sullo scadere di Zanini: punteggio basso così come le percentuali.

Si riparte con un assist al bacio di Trapani per D’Offizi che appoggia facilmente a canestro. La Siaz continua a non trovare varchi nella difesa biancoverde. Luzza, dopo un lungo digiuno, risponde alla tripla di Iannicelli che continua a metterci la firma su questa partita non smettendo di segnare dalla linea dei 6,75. L’ala piccola avellinese diventa il protagonista di questo scorcio di incontro, insieme a Pichi che sporca ogni tiro degli avversari sotto le plance. Al 15’ è massimo vantaggio Avellino (27- 14) e nuovo time out per coach Patrizio. La Siaz è nel pallone e la Scandone non smette di segnare, questa volta è Jaskus a realizzare cinque punti di fila e ad aumentare il vantaggio dei padroni di casa. I siciliani sembrano essere alle corde e il parziale di 9-0 firmato personalmente da Stefanini fa registrare il +25 in casa Scandone a due minuti dall’intervallo.

Di Laganà e Occhipinti i canestri finali che fissano il risultato sul 41-19.

Al ritorno in campo il copione sembra non cambiare, il tecnico chiamato ad Occhipinti fa andare su tutte le furie coach Patrizio. Avellino resta concentrata e macina gioco e punti. La Scandone riesce a trovare canestri importanti anche con D’Offizi che risponde sempre presente ogni volta che è chiamato in causa. Le triple di Soliani e Cantone segano il nuovo massimo vantaggio per gli irpini: +30 sul finire del quarto che va in archivio con il punteggio di 60-32, dopo i due liberi di Occhipinti. L’ultimo quarto si gioca per onor di firma, timida reazione dei siciliani ma nient’altro. Minuti anche per Iacorossi. I lupi gestiscono il vantaggio con maturità e concentrazione e ci si avvia verso i titoli di coda della gara che termina con il risultato di 73-46 per la Scandone Avellino.

Queste le dichiarazioni di coach Sanfilippo al termine della gara: “Abbiamo giocato la gara che volevamo con una grande consistenza difensiva. Devo congratularmi con i ragazzi che hanno trovato delle energie importanti a metà giugno. Ci siamo guadagnati gara 3, una cosa insperata fino a qualche tempo, il cui pronostico è impronunciabile. Noi sicuramente ci arriviamo con le nostre consapevolezze e con la nostra difesa che è la base di tutte le nostre vittorie”.

Parziali: 17-10; 24-9; 19-13;13-14

Tabellino

Avellino. D’Offizi 9, Cantone 7, Zanini 3, Iannicelli 8, Trapani 15, Soliani 3, Stefanini 11, Pichi 5, Jaskus 12, Iacorossi. Coach Sanfilippo

Piazza Armerina. Coltro 6, Laganà , Binelli 6, Minore , Occhipinti 11, Labovic 12, Rotondo 5, Farina , Luzza 6. Coach Patrizio