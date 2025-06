Atripalda punta sulla mobilità sostenibile: al via il servizio di bike sharing con Air Campania e Vaimoo.

Quattro stazioni virtuali e venti biciclette elettriche nel territorio comunale: il Comune sottoscrive il protocollo d’intesa e sostiene il progetto con l’esenzione del canone di occupazione suolo pubblico

Il progetto rientra nel “Programma sperimentale Sharing Mobility” della Regione Campania, che ha finanziato con un milione di euro un sistema integrato di mobilità sostenibile nei comuni di Avellino, Atripalda, Mercogliano, Solofra e Montoro. Nella sola Atripalda saranno attivate quattro stazioni virtuali e messe a disposizione dei cittadini venti biciclette elettriche di ultima generazione, dotate di GPS, sistemi antifurto e tecnologie anti-vandalismo.

Le stazioni virtuali, già individuate in collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale e il Comando di Polizia Municipale, non saranno concesse in esclusiva e resteranno accessibili anche ad altri operatori del settore, in linea con le normative vigenti. Il Comune ha inoltre deliberato l’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale unico per l’utilizzo del suolo pubblico, a sostegno dell’iniziativa.

Il servizio sarà attivo tramite un’app per smartphone e prevede tariffe ridotte per gli abbonati al trasporto pubblico locale: giornaliero (2 euro), settimanale (10 euro), mensile (15 euro) e annuale (50 euro), con ulteriori sconti per studenti e persone a basso reddito.