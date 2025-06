Giacomo Dell’Agnello primo acquisto dell’Avellino Basket

Giacomo Dell’Agnello è il primo nuovo acquisto della stagione 2025/2026. La S.S. Avellino Basket comunica di aver trovato l’accordo per le prossime due stagioni con l’atleta nato a Pesaro il 30/09/1994. Ala forte di 198 centimetri per 93 kg. Nelle ultime tre stagioni ha disputato il campionato di Serie A2 con la maglia della UEB Cividale. In Friuli ha terminato la stagione 2024/2025 con 11.9 punti di media, il 55.0% da due, il 36.0% da tre punti, il 69.0% ai liberi. Nei play-off ha fatto registrare 11.4 punti di media, il 50.0% da due, il 57.0% da tre ed il 58.0% ai liberi. Contro la Sella Cento alla sesta giornata ha fatto registrare la miglior performance con 27 punti.

Ala moderna, versatile su entrambe le metà campo con gioco in avvicinamento a canestro e tiro dalla lunga distanza. Un lottatore e difensivamente una presenza dinamica e versatile. Dell’Agnello ha costruito la sua carriera partendo da Livorno, città natale del papà Sandro, indossando la maglia della Libertas, poi Martina Franca, Cecina, nuovamente Livorno, Alba, Vigevano, Cesena e Bergamo e dunque Cividale.

Le prime parole in biancoverde di Dell’Agnello: “Ho scelto Avellino perché quando mi si è presentata la proposta ho capito subito l’ambizione del club, che coincide con le mie aspettative. Ho avuto modo di avere due incontri con coach Buscaglia. Al primo si è creato subito feeling sia sotto l’aspetto tecnico, sia sotto l’aspetto mentale e caratteriale. Ho percepito la carica dell’allenatore in un secondo incontro e non ho avuto più dubbi. Arrivo in una piazza storica, dove il basket ha significato tanto e sarebbe bello riportarlo ad altissimi livelli”.

“Sono molto contento dell’arrivo di Giacomo, come persona e come giocatore – è il commento di coach Maurizio Buscaglia -. Seguendolo da tempo lo abbiamo subito considerato adatto alle nostre idee, con caratteristiche tecniche che ne danno atipicitá. Si é da subito percepito grande feeling reciproco, entusiasmo e interesse per quello che cerchiamo di costruire. Ringrazio il presidente e il club per questo innesto nella costruzione della squadra”.

A dare il benvenuto a Dell’Agnello anche il giemme Antonello Nevola: “Giacomo ha le nostre stesse ambizioni e ha le caratteristiche tecniche richieste dal nostro coach. Siamo molto contenti che faccia parte della nostra squadra e speriamo di condividere insieme un bel percorso”.

Al neo biancoverde Giacomo Dell’Agnello staff ed organizzazione danno il benvenuto in Irpinia.