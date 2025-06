La Scandone Avellino si fa beffare al fotofinish dopo una partita giocata con caparbietà e tenacia. Il canestro di Occhipinti ad un secondo dalla sirena, premia la lunga ricorsa della squadra siciliana che si è resa protagonista di un recupero straordinario: a 7 minuti dalla fine la squadra di coach Sanfilippo si trovava sul +11 per poi subire un controparziale di 12 a 0 che ha portato poi la gara a giocarsi sul punto a punto. I biancoverdi non sono riusciti a dare quella spallata decisiva agli avversari che avrebbe cambiato certamente l’esito della gara, terminata sul punteggio di 68-67 per la Siaz che approda così in B Nazionale.

Ottima la prova in fase realizzativa di Jacopo Soliani ( 17 punti per lui); la guardia reggiana di Avellino aveva creato quel solco di vantaggio con gli avversari, poi vanificato dal ritorno prepotenteLdi Piazza Armerina.

Avvio della gara molto falloso in casa Siaz, la Scandone con Jaskus riesce ad attaccare in modo deciso il ferro. E’ il lituano di Avellino il protagonista assoluto di questo avvio di gara: suoi i primi otto punti in casa ospite. La tripla di Stefanini trova subito risposa sull’asse Coltro-Rotondo. Il match è in totale equilibro dopo i primi cinque minuti. E’ sempre Jaskus, impeccabile dalla lunetta, insieme a Stentardo a creare il primo strappo della gara. I lupi si portano sul +8 a pochi minuti dall’intervallo: è massimo vantaggio per gli irpini. Coach Patrizio ferma subito il cronometro per richiamare i suoi in panchina dopo una nuova palla persa dei siciliani. Sulla sirena Farina, dopo un’ingenuità di Trapani, riporta i suoi sul -6. Al 10’ il punteggio recita 17-23 per gli ospiti.

Ritorno in campo con la Siaz che, con Laganà, mette subito a segno un parziale di 4-0 che costringe questa volta coach Sanfilippo ad un obbligato time out. Avellino non si scompone e si riporta subito sul +8 con un controparziale di 6-0 firmato da Stefanini, Soliani e Pichi. Fase non bella della partita con diverse palle perse su entrambi i lati del campo. Qualche fischio non gradito in casa Siaz fa incattivire la gara. La tripla di Binelli, nel momento più difficile per i bianconeri, riporta Piazza Armerina a contatto con la Scandone. Avellino sciupa diverse occasioni in attacco e i padroni di casa ne approfittano con Coltro per realizzare un nuovo canestro sulla sirena che li fa ritornare ad un solo possesso dagli avversari. Al 20’ 32-34 per Avellino.

Si ritorna in campo, dopo l’intervallo, con Rotondo che impatta subito la partita sul 36 pari. La Siaz torna avanti dopo una palla persa sanguinosa di D’Offizi, grazie ad un semplice appoggio al canestro di Coltro e ad un semigancio di Rotondo che si erge a leader del gruppo in questo momento della contesa. I lupi sono in grande difficoltà. La Siaz scappa sul +7 quando mancano pochi minuti alla fine del quarto. Nel momento di grande tensione agonistica Soliani si carica la squadra sulle spalle: tre bombe di fila in un amen della guardia reggiana riportano Avellino a condurre nuovamente la gara sul finire del quarto. Importante in questi minuti anche il canestro dai 6,75 di Iannicelli. Al 30’ il tabellone recita 52-56 per la compagine irpina.

Inizia l’ultimo periodo con la tripla di Cantone e il quinto fallo fischiato a Laganà, costretto ad abbandonare la partita anzitempo e accusato anche di un fallo tecnico. Avellino monetizza subito con il libero di Soliani e la nuova tripla di Cantone che fa toccare il massimo vantaggio agli irpini: +11. Occhipinti non ha intenzione di mollare e accorcia le distanze riportandosi sul -5. Sanfilippo imbufalito ferma la gara e richiama i suoi in panchina. Avellino non segna più e la Siaz con Binelli siriporta ad un solo possesso dagli irpini che sprecano tutto il vantaggio accumulato. Luzza, con un gioco da tre punti, fa registrare l’ennesimo sorpasso della gara. Trapani riporta i suoi in vantaggio. Il finale è punto a punto con sorpassi e controsorpassi. Dopo diversi sprechi, a 19 secondi dalla fine Avellino è sul +1, ma la palla della vittoria è in mano alla Siaz. Occhipinti regala sulla sirena il canestro della vittoria e della promozione in B Nazionale. La partita termina con il punteggio di 68- 67 per i siciliani.

Queste le dichiarazioni di coach Sanfilippo al termine della gara: “Ci è mancato davvero poco, avevamo la promozione in pugno, è stato davvero un peccato. Dovevamo essere di certo più lucidi nel gestire il vantaggio di undici punti, ma questo è il basket. E’ stata una stagione straordinaria, avvincente. Ringrazio tutta la società per la fiducia che mi ha dimostrato e soprattutto l’intero staff tecnico e medico che ci ha supportato in questi lunghissimi mesi. Oggi, però, vorrei rendere merito ai miei ragazzi, sono molto orgoglioso di loro: Chicco, Carlo, Paolo, Andrea, Fabrizio, Jacopo, Fabio, Francesco, Tommy, Ciccio ed Ernestas. Sono stati straordinari, senza di loro non si potevano raggiungere questi risultati. Quest’anno abbiamo riconnesso molte persone al basket e questo cI famolto piacere”

Parziali: 17-23; 15-11; 20-22; 16-11

Tabellino

Piazza Armerina. Coltro 9, Laganà 8, Binelli 6, Minore , Occhipinti 9, Labovic , Rotondo 14, Farina 6, Luzza 16. Coach Patrizio

Avellino. D’Offizi 2, Cantone 6, Zanini 2, Iannicelli 3, Trapani 11, Soliani 17, Stefanini 5, Pichi 5, Jaskus 13 , Iacorossi. Coach Sanfilippo