Firmati in Prefettura i “Patti per la Sicurezza Urbana e la Promozione di un Sistema di Sicurezza Partecipata”

Nel Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, il Prefetto Rossana Riflesso e i Sindaci di 33 Comuni della provincia, tra cui il nostro Sindaco di Atripalda, Avv. Paolo Spagnuolo, hanno sancito un’importante intesa per rafforzare la sicurezza nei nostri territori.

L’accordo punta a costruire un modello di sicurezza condiviso, vicino ai cittadini, capace di affrontare con efficacia le sfide legate al decoro urbano e alla microcriminalità.

Il Sindaco Avv. Paolo Spagnuolo ha dichiarato: «Questo Patto rappresenta un impegno concreto per Atripalda. La sicurezza dei nostri cittadini è una priorità assoluta e, grazie alla collaborazione con la Prefettura e le Forze dell’ordine, potremo attuare interventi mirati per migliorare la vivibilità della nostra città. Il coinvolgimento attivo della comunità sarà fondamentale per costruire un ambiente più sicuro e coeso.»

Tra le azioni previste:

Riqualificazione di aree a rischio;

Potenziamento dell’illuminazione pubblica;

Maggiore vigilanza nei parchi;

Promozione di eventi culturali;

Diffusione dell’app “YouPol” per segnalazioni dirette da parte dei cittadini;

Integrazione dei sistemi di videosorveglianza privati con le sale operative delle forze dell’ordine;

Prevenzione delle truffe agli anziani.

Per garantire un efficace monitoraggio, sarà istituita una Cabina di regia presso la Prefettura, coinvolgendo Polizia di Stato, Polizie locali e Polizia delle Telecomunicazioni.