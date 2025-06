La Scandone Avellino traccia un bilancio di fine campionato

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di fine anno della Scandone Avellino presso il Circolo della Stampa di Avellino.

A presenziare l’incontro il presidente del sodalizio biancoverde Marco Trasente, tutti gli sponsor della società ben rappresentati dalle figure di Emilio De Vizia e Angelo Petitto, i tifosi e gli appassionati tutti.

L’incontro è stato un’occasione importante per fare il punto su quanto vissuto durante questi mesi dalla società irpina: le sfide affrontate, i traguardi raggiunti, le difficoltà superate e anche gli insegnamenti che si porteranno nella prossima stagione.

A prendere per primo la parola il patron Trasente che ha tracciato un bilancio dell’anno sportivo appena concluso non risparmiando ringraziamenti allo staff tecnico e dirigenziale, ai tifosi e agli sponsor della società: “Voglio innanzitutto esprimere il mio orgoglio per il lavoro svolto da tutto il club, in ogni settore si è dimostrato un attaccamento e una passione davvero straordinaria. A livello sportivo, abbiamo vissuto momenti emozionanti, peccato che la promozione ci è sfuggita a pochi secondi dalla sirena finale, ma non posso che andare fiero della mia squadra che ha dimostrato di essere un gruppo solido, unito e motivato con carattere e grande professionalità. Un ringraziamento particolare va anche ai nostri sponsor e partner che continuano a credere in questo progetto. Il basket non è solo un gioco. È passione, impegno, sacrificio, e soprattutto è comunità. Ogni società per poter crescere e pensare in grande ha bisogno di una rete di sostenitori che condividano valori, visione e progetti. Passata la delusione siamo pronti a guardare con rinnovata ambizione al futuro. Stiamo analizzando ciò che può essere migliorato, con l’obiettivo di consolidare quanto di buono è stato fatto e puntare ancora più in alto, sempre nel rispetto dei nostri valori: serietà, passione, lavoro e senso di appartenenza.

Andremo avanti sulla nostra strada nonostante c’è ancora qualcuno che usando in modo sconsiderato i social, si rende protagonista di qualche uscita poco opportuna contro questa società che si è guadagnata credibilità e rispetto con i fatti”.

A seguire l’intervento del numero uno di Confindustria Emilio De Vizia:” Il nostro obiettivo è quello di continuare a far crescere questa società con rinnovata ambizione ed orgoglio. Siamo partiti a settembre con questo proposito e posso dire che i nostri obiettivi sono stati raggiunti. Quest’anno abbiamo vissuto momenti unici ed indimenticabili, ma quello che mi poterò maggiormente nel cuore è la cena dopo la sconfitta in gara 3 a Piazza Armerina: lì abbiamo dimostrato di essere persone serie, capaci, perbene e che hanno a cuore questa città e questa provincia. Vedere un palazzetto pieno in gara 2 ci ha confermato che la strada intrapresa è quella giusta ed è per questo che sono sicuro che daremo ancora tante altre soddisfazioni ai nostri tifosi e a tutta la città”. Chiude la conferenza l’altro main sponsor della Scandone Avellino Angelo Petitto: “Se siamo arrivati ad un canestro dalla promozione in B nazionale e questo ci lascia un po’ di amaro in bocca, dall’altro lato possiamo ritenerci molto orgogliosi del percorso fatto. Abbiamo con passione, impegno, dedizione e sacrificio restituito ad Avellino e all’intera provincia un patrimonio sportivo della nostra terra che è la Scandone, la storia di questo sport in Irpinia. L’entusiasmo non si è spento anzi continuiamo su questa strada dando il nostro sostegno per portare sempre più in alto il nome di questi colori. Quest’anno ci siamo compattati ancora di più: proprietà – tifosi- sponsor e squadra, le distanze si sono abbattute e sono sicuro che tutti insieme faremo tanta strada. Mi dispiace solo della mancata assenza delle istituzioni politiche in questo viaggio che abbiamo intrapreso, ma mi auguro che sia solo per i problemi interni che sono costrette a risolvere”.