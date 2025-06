L’Avellino Basket ingaggia l’ala pivot Andrea Zerini

La S.S Avellino Basket comunica di aver ingaggiato per la prossima stagione agonistca l’ala/pivot Andrea Zerini. Fiorentino, nato il 25 ottobre 1988, ala di 205 per 105 chilogrammi, Zerini è reduce da due stagioni con la maglia della Bertram Derthona Tortona. Con i piemontesi ha disputato sia il campionato di Legabasket Serie A, sia la Basketball Champions League.

Nella LBA Zerini ha disputato la scorsa stagione 20 incontri realizzado 2.8 punti di media negli 8.5 minuti a disposizione, con il 68.8% ai liberi, il 60.0% da due ed il 37.5% da tre ed 1.6 rimbalzi.

Elemento solido sotto i tabelloni, può giocare all’occorrenza come ala forte e nello spot di pivot. Rappresenta una garanzia, la sua esperienza aggiungerà valore alla squadra. Prezioso a rimbalzo, difensivamente tenace sarà il veterano del team biancoverde. Una carriera partita dalla Serie B, per poi arrivare in massima serie. Ha indossato le canotte della Pallacanestro Firenze, Castel Fiorentino, Ruvo di Puglia, lunga parentesi a Brindisi, quindi Avellino e Brescia in Serie A. Nel 2020 scende in A2, per giocare con il Napoli Basket con cui vince nel 2021 una Coppa Italia di A2, centrando anche la promozione in massima serie. Dal 2023 ha vestito i colori del Derthona Tortona.

“Sono entusiasta di unirmi ad Avellino e di lavorare con coach Buscaglia e sono felicissimo di far parte di questo nuovo progetto ambizioso e non vedo l’ora di scendere in campo con i biancoverdi” ha commentato il nuovo acquisto Andrea Zerini.

Il benvenuto del giemme Antonello Nevola. “Sono molto contento dell’arrivo di Andrea, giocatore dal grande temperamento, uomo squadra ed un combattente in campo. Pedina duttile, in grado di giocare nello spot di ala grande e di pivot, sarà molto utile anche l’esperienza che saprà dare a questa squadra”.

Buscaglia ritrova Zerini ad Avellino. “Mi fa molto piacere l’arrivo di Andrea, persona dal grande spessore e giocatore che ben si inserisce nel nostro contesto e nelle nostre idee. Ci conosciamo, abbiamo condiviso momenti con grande entusiasmo, quello che abbiamo sentito di condividere ancora. Parlandone insieme, con il Presidente ed il Club, si è trovata una grande sintonia e questo a prescindere é sempre un valore aggiunto importante”.