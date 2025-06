Termopolio 2025: ad Atripalda il gusto si fa storia e rivive nel centro storico

Dal 27 al 29 giugno il centro storico di Atripalda ospiterà la terza edizione di Termopolio, rassegna dedicata al cibo e alle arti di strada – fortemente voluta e promossa dall’amministrazione comunale – che nasce da un’idea semplice e profonda: riconnettere la comunità alla propria storia attraverso i gesti quotidiani del mangiare e del condividere.

L’antica Abellinum – fondata dalla popolazione sannita degli Irpini e trasformata da

Lucio Cornelio Silla – era ricca di thermopolia: luoghi di ristoro con banconi in muratura e anfore in terracotta incassate nei piani di lavoro, contenenti alimenti pronti da consumare. Spazi essenziali e accessibili, pensati per chi viaggiava lungo la Via Appia e cercava ristoro in una città che, grazie alla sua posizione strategica, rappresentava un vivace nodo commerciale.

Quella storia antica rivive oggi attraverso una selezione di produttori, ristoratori e artigiani del gusto che porteranno in strada le loro proposte. Un viaggio tra piatti della tradizione e interpretazioni contemporanee, materie prime del territorio e creazioni che sanno sorprendere, il tutto animato da un’energia popolare che mescola convivialità e passione per l’eccellenza.

Il menu spazierà dal caciocavallo impiccato alle focacce, dai primi piatti alle polpette, dal cuoppo di pesce ai ravioli fatti a mano, dal sushi alle zeppole, fino a gelati artigianali, alla frutta fresca, ai vini e ai cocktail. Ogni assaggio sarà un percorso di gusto e qualità.

Alcuni dei protagonisti saranno Trattoria Concè, CaciocaWalter, Ja Jammo addo Sandrissimo insieme a Terre d’Aione, Agapè, Surgelandia, Macelleria Pironti, Zeppoleria da Geppino con Lievitum, Grem Burger, Kirin Sushi, Fermento, Che Sapò, l’associazione “La Flamaca”, Birrificio Ventitré, il Bar Milleniume molti altri.

Uno spazio speciale sarà dedicato ad alcune realtà irpine che, attraverso i loro piatti racconteranno le proprie radici e il meglio dell’enogastronomia del territorio. E ci sarà anche un punto vino dedicato alle degustazioni, in un percorso di assaggio e scoperta tra le caratteristiche di ogni bottiglia.

Domenica 29 giugno, per completare l’esperienza, è prevista un’apertura straordinaria del sito archeologico dell’antica Abellinum, con accesso gratuito da Rampa San Pasquale. Una passeggiata mattutina tra i resti della colonia romana per riscoprire le radici profonde della città del Sabato.

Termopolio è una celebrazione del gusto autentico, fatto di ingredienti scelti, gesti precisi e passione per l’eccellenza. Ogni piatto rappresenta un ritorno all’essenziale e alla convivialità.

Venite affamati: sarà amore al primo morso.