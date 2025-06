Rassegna internazionale d’arte contemporanea “Visioni Cromatiche” nel Palazzo Dogana dei Grani di Atripalda

Con il patrocinio Del Ministero Italiano Della Cultura e del Comune di Atripalda, l’associazione culturale Arteuropa è lieta di annunciare la rassegna internazionale d’arte contemporanea “Visioni Cromatiche”, in programma dal 27 giugno al 20 luglio presso l’affascinante sede del Palazzo Dogana dei Grani di Atripalda (AV) , uno dei luoghi

simbolo della cultura irpina.

La mostra, curata e diretta dal Maestro Enzo Angiuoni, artista, promotore culturale e figura storica della scena artistica campana, si propone come una vetrina di prestigio per il confronto tra linguaggi

espressivi, culture, provenienze e sensibilità differenti. L’evento si inserisce all’interno del calendario delle manifestazioni di promozione culturale che da anni Arteuropa sviluppa con continuità e visione, ponendo l’arte contemporanea al centro del dialogo tra territori e identità.

Una mostra dal respiro internazionale “Visioni Cromatiche” è un progetto espositivo che nasce dalla volontà di costruire un itinerario

visivo e concettuale intorno al colore come forma di linguaggio universale. In mostra, diciotto artisti selezionati di comprovata esperienza e di caratura internazionale, provenienti da varie parti d’Italia e del mondo, presentano opere inedite o selezionate che riflettono la pluralità della ricerca contemporanea: pittura, installazione, sperimentazione tecnica e ricerca materica convivono in

un’armonia di visioni e interpretazioni.

Il percorso espositivo si articola nei suggestivi spazi del Museo Dogana dei Grani, luogo simbolico per la storia e la cultura atripaldese, che diventa per l’occasione uno spazio “aperto” alla creatività

globale.

Gli artisti in mostra

I protagonisti di questa edizione di “Visioni Cromatiche” sono:

• Augusto Ambrosone – Avellino

• Enzo Angiuoni – Atripalda (AV)

• Tony Antolino – New York (USA)

• Nicola Badia – Caserta

• Lello Bavenni – Vico Equense (NA)

• Tristano Casarotto – Bassano del Grappa (VI)

• Giuliano Censini – Montepulciano (SI)

• Francesco Costanzo – Fiuggi (FR)

• Ido Erani – Forlì

• Ferruccio Franz – Udine

• Nicola Guarino – Teora (AV)

• Gianni Maglio – Mercogliano (AV)

• Gianni Mastrantoni – Priverno (LT)

• Fulvio Moscaritolo – Calitri (AV)

• Bianca Pacilio – Avellino

• Elena Rubino – Benevento

• Lello Ruggiero – Caserta

• Andrea Vizzini – Venezia

Ciascuno degli artisti coinvolti porta in dote una propria visione del contemporaneo, declinata attraverso pratiche differenti ma accomunate da una profonda coerenza progettuale e da una solida identità espressiva. Il risultato è un dialogo continuo tra figurazione e astrazione, memoria e attualità, materia e pensiero.

L’inaugurazione

La mostra sarà inaugurata venerdì 27 giugno alle ore 17:00. Alla cerimonia di apertura saranno presenti autorità istituzionali, rappresentanti del mondo della cultura e i protagonisti del progetto.

L’evento sarà introdotto dal Maestro Enzo Angiuoni, direttore artistico dell’iniziativa, che illustrerà i contenuti della mostra e la filosofia alla base di questa nuova edizione.

Interverranno inoltre esponenti della Direzione Regionale dei Musei della Campania, rappresentanti del Comune di Atripalda e il presidente dell’associazione Arteuropa, che illustreranno il valore dell’evento anche in chiave di promozione territoriale e culturale.

Un progetto culturale per il territorio

L’evento “Visioni Cromatiche” si colloca all’interno di un programma più ampio di valorizzazione delle arti visive e del patrimonio culturale locale. Il Museo Dogana dei Grani, edificio di grande

rilevanza storica e architettonica, si conferma così come luogo vivo della contemporaneità, capace di coniugare identità storica e proiezione internazionale.

Il Comune di Atripalda, da sempre attento alla promozione delle arti, ha riconosciuto il valore strategico della rassegna, che rappresenta anche un’opportunità di crescita culturale per la comunità

e di attrazione turistica per il territorio. Grazie al sostegno della Direzione Regionale dei Musei Nazionali Campania, l’iniziativa si arricchisce inoltre di un prestigioso riconoscimento

istituzionale che ne sottolinea la qualità curatoriale e il rilievo culturale.

Arteuropa: trent’anni di cultura

Fondata con l’obiettivo di promuovere l’arte contemporanea e il dialogo tra artisti italiani e internazionali, Arteuropa è una delle realtà culturali più attive sul territorio campano. Da oltre

trent’anni, sotto la guida del Maestro Enzo Angiuoni, ha realizzato mostre, premi, rassegne e progetti di respiro nazionale e internazionale, contribuendo alla crescita e alla diffusione dell’arte

come strumento di incontro, riflessione e sviluppo.

Con “Visioni Cromatiche”, Arteuropa ribadisce il proprio ruolo di ponte tra generazioni artistiche e culture, offrendo agli artisti una vetrina di qualità e al pubblico un’occasione unica per immergersi

nel linguaggio dell’arte.

Orari e informazioni

La mostra sarà visitabile dal 27 giugno al 20 luglio 2025, con i seguenti orari di apertura:

• Dal Lunedi al Venerdì: 09:00 – 19:00

• Chiuso il Sabato e la Domenica

• Ingresso gratuito

Per informazioni:

Museo Dogana dei Grani –

Piazza Umberto I, Atripalda (AV)

Tel: +39 0825 626586

Email: drm-cam.atripalda@cultura.gov.it

Sito: http://museicampania.cultura.gov.it/

Comune di Atripalda (AV)

Tel +39 0825 615300

Associazione Arteuropa

Alex Angiuoni +39 345 9410000

“Visioni Cromatiche” non è solo una mostra d’arte, ma un’esperienza culturale che invita il

pubblico a esplorare i territori dell’immaginazione e del colore, attraverso lo sguardo di

artisti che, pur nella diversità dei linguaggi, sanno parlare all’anima e alla sensibilità di

ciascuno.

Un invito aperto, a chi ama l’arte e a chi desidera scoprirla in un luogo ricco di storia e suggestione.

Atripalda vi aspetta.