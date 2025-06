Si accende l’estate di Atripalda con Termopolio: musica, arte e territorio dal 27 al 29 giugno

Atripalda si prepara a vivere tre giorni di musica, street food e contaminazioni artistiche con Termopolio, la rassegna culturale che trasforma il cuore della città in un crocevia di suoni, linguaggi e creatività. Fortemente voluta dal Comune di Atripalda, che l’ha inserita come appuntamento centrale nella programmazione estiva, l’iniziativa è curata dall’Associazione Caos APS e dall’Associazione Nada Mas, alle quali è affidata anche la direzione artistica.

Come l’antico termopolio offriva ristoro ai viaggiatori da ogni angolo dell’Impero, così oggi Atripalda diventa spazio aperto a musicisti, performer, artisti e collettivi che portano in scena un racconto vibrante e condiviso, fatto di musica dal vivo, arti di strada, installazioni, moda e racconto del territorio.

Si parte venerdì 27 giugno con il racconto del Fiano Festival e l’esplosiva energia della Murga Los Espositos, formazione itinerante di percussioni capace di accendere i vicoli con il suo ritmo travolgente. In serata spazio alle selezioni targate Nada Mas, con Dario De Angelis, Emanuele Agostiniano e Si Da Soul, tra vinili, beat e sperimentazioni. In apertura, le atmosfere rarefatte di Turchese Selection.

Sabato 28 si accendono le sonorità rétro di Tony Borlotti e i suoi Flauers, band simbolo del beat italiano, che festeggia i 30 anni di carriera in collaborazione con il Circolo Arci Fortapasc e Botanica. Poi si passa ai resident Dj della community Difetti di Fabbrica, Manuel Pasos e Mr Bru.

Mentre a guidare la notte più lunga saranno ben quattro mani: quelle di RDR e DARIO M, sempre pronte a intrecciare vibrazioni, accompagnati dal vocalist Daniele Damaso.

La giornata di domenica 29 si apre con la selezione di Billy Ray, per proseguire con il live del giovane talento irpino Loco e Sergio Tartaglia in consolle per Nada Mas. Gran finale con la FruitJoy Big Band, una ventata di ska, rocksteady, reggae e rock’n’roll in collaborazione con il Segnali Music Fest e l’associazione ‘A Potea.

Ma Termopolio – oltre ad offrire una proposta enogastronomica di qualità, con oltre venti attività presenti – è anche arti visive, moda indipendente e performance. Nei tre giorni del festival sarà possibile farsi leggere i tarocchi da Sofia Grandioso, esplorare le creazioni uniche del brand 22 Designer della stilista Sofia Limone e lasciarsi sorprendere dall’arte di strada di Mister Punch & Judy.

E questi sono solo alcuni dei nomi che animeranno l’edizione 2025 di Termopolio: il programma completo è un invito a lasciarsi attraversare, ascoltare, ballare. Perché ad Atripalda l’estate comincia così.

Il programma

VENERDÌ 27 GIUGNO

• Turchese Selection

• Murga Los Espositos (percussioni itineranti x Fiano Festival)

• Dario De Angelis (Nada Mas)

• Emanuele Agostiniano B2B Si Da Soul

SABATO 28 GIUGNO

• Caos SoundSystem

• Tony Borlotti e i suoi Flauers (in collaborazione con Circolo Arci Fortapasc e Botanica)

• Manuel Pasos B2B Mr. Brù (Difetti di Fabbrica)

• Roberto Dello Russo B2B Dario Maccanico (Nada Mas)

DOMENICA 29 GIUGNO

• Billy Ray

• Loco

• Sergio Tartaglia (Nada Mas)

FruitJoy Big Band (in collaborazione con Segnali Music Festival e associazione ‘A Potea)