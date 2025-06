Termopolio, buona la prima: Atripalda risponde con entusiasmo all’esordio della terza edizione

La terza edizione di Termopolio parte con un’affluenza significativa di pubblico. La rassegna culturale nel centro storico di Atripalda – che ha esordito venerdì e proseguirà fino a domenica 29 giugno – conferma nella prima serata l’interesse per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in città.

L’evento ha raggiunto l’obiettivo di coinvolgere il territorio, puntando sulla dimensione collettiva della festa, attraverso musica, incontri, assaggi e una proposta culturale rivolta a generazioni diverse. Un risultato che premia l’impegno del Comune di Atripalda – promotore dell’iniziativa e convinto sostenitore del progetto – e delle associazioni Caos APS e Nada Mas, responsabili della direzione artistica.

Il programma continua sabato 28 giugno con Tony Borlotti e i suoi Flauers, band del beat italiano che celebra trent’anni di carriera, insieme al Circolo Arci Fortapasc e Botanica. Seguiranno i resident dj della community Difetti di Fabbrica, Manuel Pasos e Mr Bru, e il dj set di RDR e DARIO M con il vocalist Daniele Damaso.

Domenica 29 invece si alterneranno in consolle Billy Ray – con la sua selezione – il giovane talento irpino Loco e Sergio Tartaglia per Nada Mas. E ancora, il live della FruitJoy Big Band con ska, rocksteady, reggae e rock’n’roll, in collaborazione con Segnali Music Fest e l’associazione ‘A Potea.

Accanto alla musica, Termopolio include le proposte di oltre venti attività gastronomiche, un punto cantina e diverse iniziative tra performance, arti visive e moda indipendente: dalle letture di tarocchi con Sofia Grandioso alle creazioni del brand 22 Designer di Sara Limone, fino agli interventi di arte di strada con Mister Punch & Judy.

Una rassegna che parla alla città e con la città, capace di trasformare per tre giorni il centro storico in uno spazio aperto, creativo e accogliente. E dopo una partenza convincente, si va avanti nel segno della partecipazione e della condivisione.