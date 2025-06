Atripalda, selezione pubblica per ausiliari del traffico e impiegati amministrativi

L’Azienda Comunale Multiservizi s.r.l. (ACM) di Atripalda ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata all’assunzione di due nuove figure professionali: un ausiliare del traffico e un impiegato amministrativo, entrambi con contratto a tempo indeterminato e parziale.

La decisione è contenuta nella determinazione n. 06 del 28 maggio 2025 dell’Amministratore Unico dell’ACM, avv. Gianfranco Orsino, ed è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

L’iniziativa rientra nel piano triennale del fabbisogno del personale 2025-2027, approvato dal Comune di Atripalda con delibera di Consiglio n. 48 del 20 dicembre 2024 e con la precedente delibera di Giunta n. 213 del 10 dicembre 2024.

Il provvedimento nasce dalla necessità di potenziare i servizi previsti dal contratto di servizio sottoscritto tra Comune e ACM il 24 luglio 2023, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficiente delle attività affidate alla società in house, in particolare nel settore del controllo del traffico cittadino e della gestione amministrativa interna.

La selezione sarà aperta a tutti i candidati in possesso dei requisiti indicati negli avvisi pubblici, che saranno consultabili e scaricabili direttamente sul sito ufficiale dell’ACM (www.acmatripalda.it).

Tra i requisiti generali previsti per la partecipazione, oltre al possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, vi sono il godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica all’impiego e l’assenza di condanne penali o procedimenti in corso che possano ostare all’assunzione.

Le due figure ricercate

Ausiliare del traffico: il profilo richiesto è destinato a supportare la vigilanza sul rispetto del codice della strada nelle aree di sosta e nelle zone a traffico limitato, contribuendo al miglioramento della viabilità e del decoro urbano.

Impiegato amministrativo: la figura sarà inserita negli uffici dell’ACM per attività di supporto gestionale, contabile e di segreteria, in linea con le esigenze organizzative emerse nel piano economico-finanziario triennale.

Entrambe le posizioni prevedono un impiego part-time, in linea con le esigenze di bilancio dell’Azienda e con le previsioni contenute nel contratto di servizio con il Comune.

Trasparenza e regole certe

La selezione si svolgerà secondo criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità, come stabilito dall’art. 35, comma 3 del D.lgs. 165/2001 e in ottemperanza al regolamento interno dell’ACM in materia di reclutamento del personale.

Un passaggio chiave per l’avvio della procedura è stato il parere favorevole espresso dal Comitato di Controllo Analogo, l’organismo preposto alla supervisione delle attività della partecipata, che ha dato il via libera con verbale n. 03 del 27 maggio 2025.

Informazioni e scadenze

I cittadini interessati sono invitati a consultare gli avvisi pubblici sul sito dell’Azienda Comunale Multiservizi e a seguire attentamente le istruzioni per la presentazione delle domande. I termini per partecipare alla selezione, non ancora indicati nella determinazione, saranno definiti nei bandi ufficiali.

Con questo nuovo bando, il Comune di Atripalda e la sua partecipata confermano l’impegno verso una gestione trasparente, meritocratica e orientata al rafforzamento dei servizi pubblici locali, puntando a valorizzare professionalità nuove all’interno dell’organico dell’ACM.

Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare l’ufficio amministrativo dell’ACM via email (acm.atripalda@gmail.com) o tramite PEC (acm.atripalda@pec.it).