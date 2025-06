Atripalda: il Consiglio comunale approva il rendiconto di gestione 2024. Landi: “Conti in ordine, spinta agli investimenti e attenzione al sociale”

Via libera dal Consiglio comunale di Atripalda al rendiconto di gestione per l’anno 2024. A relazionare sull’andamento economico-finanziario dell’ente è stato il vicesindaco con delega al Bilancio, Domenico Landi, che ha tracciato un quadro complessivamente positivo nonostante le difficoltà congiunturali e le rigide normative statali.

«Abbiamo affrontato un anno complicato, segnato ancora da tensioni economiche generali e da una crisi che ha inciso anche sulle finanze pubbliche – ha spiegato Landi –. Ma grazie a un controllo rigoroso e a una gestione oculata delle risorse siamo riusciti a garantire l’equilibrio e a mantenere capacità di investimento».

Il rendiconto 2024 registra un avanzo di amministrazione di 1.800.402,68 euro, un dato che, secondo il vicesindaco, testimonia «la bontà del lavoro svolto e una strategia chiara di sostenibilità finanziaria». In totale, l’ente ha gestito oltre 20 milioni di euro di entrate, impegnandone circa 7 milioni in spesa corrente. Le principali voci di investimento sono state:

4,6 milioni per i servizi istituzionali

3 milioni per la tutela ambientale

2,5 milioni per urbanistica e territorio

2,4 milioni per politiche sociali, cultura, istruzione e sport

«Sono cifre che dimostrano attenzione al benessere dei cittadini e alla qualità della vita – ha sottolineato Landi –. Il sociale resta al centro delle nostre priorità».

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 si attesta a 22.613.811,64 euro, un dato positivo anche se la parte disponibile resta ancora negativa. Tuttavia, l’amministrazione evidenzia un recupero di circa un milione di euro rispetto al disavanzo tecnico inizialmente previsto. «Siamo riusciti a superare le previsioni, a ridurre le esposizioni e a rispettare i piani di rientro – ha spiegato ancora il vicesindaco –. È un segnale di efficienza e serietà nella gestione».

Sottolineata anche la prosecuzione della politica di tutela e garanzia con l’impegno complessivo di oltre 28 milioni di euro per assicurare la copertura di accordi e obbligazioni di legge. Parallelamente, l’ente ha mantenuto una forte spinta allo sviluppo con 4,6 milioni di euro in spese in conto capitale, destinati a opere pubbliche e investimenti strategici.

«Il 2024 è stato un anno importante – ha concluso Landi –. Abbiamo dimostrato che è possibile progettare il futuro, mantenendo equilibrio e fiducia. Abbiamo consolidato il senso di responsabilità verso la comunità e rilanciato gli investimenti senza compromettere la stabilità finanziaria. Il Comune è in movimento, con lo sguardo rivolto alla crescita».