Avellino Basket: arriva il pivot Alexander Cicchetti

La S.S. Avellino Basket rende noto di aver trovato l’accordo con Alexander Cicchetti. Pivot romano di 203 centimetri per 97 chilogrammi, Cicchetti è reduce da una stagione in cui ha indossato la maglia della Real Sebastiani Rieti. Cestista del 1998 andrà a rinforzare il reparto lunghi della formazione di coach Maurizio Buscaglia.

Il percorso di Cicchetti inizia all’Eurobasket Roma, prima le giovanili, poi la prima squadra. Quindi serie B con i Tigers Cesena, quindi Cecina per poi tornare a Roma nella stagione 2019/2020. Il passaggio successivo è Latina trascorrendo due stagione dal 2022 fino al 2024. Con la Real Sebastiani Rieti ha centrato l’obiettivo dei playoff chiudendo l’annata regolare con 5.7 punti di media, il 76.0% ai liberi, il 48.0% da due, il 15.0% da tre. A questo ha aggiunto una media di 3.98 rimbalzi per gara.

Tutto l’entusiasmo del nuovo arrivato lo si può evincere attraverso le prime parole in biancoverde. “Dalla prima chiamata con Buscaglia mi sono convinto subito a scegliere il progetto di Avellino, ho percepito tutta l’ambizione della società e del coach di voler puntare a fare qualcosa di importante. Ed è esattamente quanto ricercavo. Voglio mettere a disposizione della squadra tanta fisicità, cattiveria agonistica e competitività, che sono da sempre i miei tratti distintivi. Non vedo l’ora di lottare per i nostri colori”!

“L’inserimento di Alex mi fa molto piacere – commenta coach Maurizio Buscaglia -. Oltre ad essere un profilo adatto, ho sentito subito il suo coinvolgimento e la partecipazione. Tecnicamente può dare molto alla squadra, in tanti modi, ha caratteristiche e qualità che ben si incastrano con gli altri ragazzi. Abbiamo condiviso le motivazioni e il suo desiderio di mettere tutto se stesso a disposizione, una nota comune a chi sta piano piano aggiungendo al nostro gruppo”.

“E’un giocatore che si adatta e si incastra con gli altri nostri lunghi – spiega il General Manager Antonello Nevola -. Il suo temperamento è una caratteristica che ricerchiamo in ogni atleta, vorremmo fosse il segno distintivo della nostra squadra”.

La dirigenza e lo staff del club biancoverde danno il benvenuto ad Alexander Cicchetti.