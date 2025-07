Al via “Blue Summer 2025”: campi estivi inclusivi ad Atripalda per i bambini dai 6 ai 12 anni

Torna anche quest’anno “Blue Summer”, l’iniziativa dedicata ai più piccoli che coniuga inclusione, socializzazione e attività all’aria aperta. Promossi dalla Cooperativa Araba Fenice, in collaborazione con l’associazione Il Sogno di A.R.I. e con il patrocinio del Comune di Atripalda, i campi estivi prenderanno il via dal 7 al 25 luglio 2025, con una fascia speciale di gratuità dal 14 al 25 luglio per 25 bambini residenti ad Atripalda.

Pensato per bambini tra i 6 e i 12 anni, il progetto si svolgerà ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00, in location immerse nella natura: piscina, maneggio e agriturismi del territorio. Un programma ricco di attività ludico-educative, contatto con gli animali, giochi in acqua e momenti di scoperta, per rendere le vacanze un’occasione di crescita e condivisione.

Il progetto si articola in due modalità:

Dal 14 al 25 luglio, 25 bambini residenti ad Atripalda potranno partecipare gratuitamente, grazie al sostegno dell’amministrazione comunale.

Dal 7 al 25 luglio, per i bambini seguiti dalla Cooperativa e non, la partecipazione è prevista con contributo parziale alla spesa.

Un’estate “inclusiva” nel vero senso del termine: Blue Summer 2025 punta a creare spazi dove ogni bambino, indipendentemente dalla sua condizione, possa sentirsi accolto, ascoltato e protagonista.

📌 Modalità di iscrizione

Il modulo di adesione può essere inviato via email all’indirizzo larabafenice.odv@gmail.com, oppure consegnato a mano presso la sede della cooperativa in via M. Caracciolo 14-18 nei seguenti orari:

Mercoledì: 9:30 – 11:30

Martedì e Venerdì: 16:00 – 19:00

📅 Scadenza iscrizioni: mercoledì 2 luglio

📞 Per info: +39 345 8178699

Le adesioni saranno accolte in base all’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei posti disponibili.