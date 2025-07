La dottoressa Pierina De Simone nuova Direttrice del Museo Archeologico di Carife

Il Comune di Atripalda si congratula con la dott.ssa Pierina De Simone, legata alla nostra città da motivi affettivi e lavorativi, per la nomina a nuova Direttrice del Museo Archeologico di Carife.

Il Sindaco Avv. Paolo Spagnuolo, presente alla cerimonia insieme al Presidente del Consiglio Comunale Francesco Mazzariello, dichiara: “Siamo fieri del traguardo raggiunto dalla dott.ssa Pierina De Simone, professionista appassionata e competente che ha sempre dimostrato grande dedizione allo studio e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Le auguriamo buon lavoro in questo nuovo e prestigioso incarico, certi che saprà dare nuovo impulso al Museo Archeologico di Carife. Un ringraziamento al Sindaco di Carife, Antonio Manzi, e all’intera Amministrazione Comunale per l’attenta accoglienza e per la cura della cittadina”.

Foto di Antonio Cucciniello