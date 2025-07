Ripresa la campagna di scavo nell’Area archeologica dell’Antica Abellinum.

Coordinata e diretta dal prof. Alfonso Santoriello, nell’ambito della convenzione tra la Direzione regionale Musei nazionali Campania il Comune di Atripalda e il DiSPaC – Università degli Studi di Salerno.

Ad annunciarlo è il consigliere comunale delegato ai Beni culturali, Lello Barbarisi: «Lunedì 30 giugno hanno preso avvio le operazioni di scavo, che si protrarranno fino alla prima settimana di agosto. Saranno coinvolti, in media, tra i 15 e i 18 studenti universitari, coordinati oltre che dal prof. Santoriello, anche dalla dott.ssa Musmeci e da Lorenzo Radaelli». Gli studenti, ospiti per l’intera durata del progetto presso il complesso monumentale di San Pasquale, beneficiano del vitto e dell’alloggio garantiti dal Comune, come previsto dalla convenzione siglata.