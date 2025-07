Cosimo Costi è ufficialmente un giocatore dell’Avellino Basket. L’ala toscana è nata a Firenze il 4 dicembre del 2000, 203 centimetri per 90 chilogrammi, andrà ad allungare le rotazioni del roster di coach Maurizio Buscaglia. Un giocatore duttile, che fa dell’energia e dell’atletismo le sue principali caratteristiche assieme ad un buon tiro dalla lunga distanza. “Sono veramente contento di essere stato scelto per questo importante progetto, in una piazza storica della pallacanestro italiana – le prime parole di Costi in biancoverde -. Ringrazio la società e lo staff tecnico per la fiducia riposta in me. Sono impaziente di conoscere i miei nuovi compagni e tutti i tifosi che sono sicuro ci faranno sentire il loro calore durante le partite”.

Cresciuto cestisticamente in toscana, il ragazzo ha avuto esperienze in Serie B alla Mens Sana Basket Siena nella stagione 2017/2018. L’anno successivo ha indossato la canotta dell’HSC Roma, quindi Bergamo Basket 2014. Dal nord è poi rotolato verso sud in direzione Agrigento, con la Moncada ha vinto il campionato di Serie B Nazionale approdando in A2.

Nella stagione 2023/2024 ha giocato per la Juvi Cremona, mentre l’anno passato ha giocato con Orzinuovi. Ha chiuso l’ultima annata giocando 37 partite con una media di 20 minuti, realizzando 5.1 punti per gara, con l’87.0% ai liberi, il 51.0% da due, il 33.0% da tre e 3.32 rimbalzi.

A chiudere la trattativa per portare in Irpinia il General Manager Antonello Nevola: “Diamo il benvenuto a Costi, un giocatore giovane, di equilibrio e con ampi marigini di miglioramento, che andrà ad allungare le rotazioni portando energia, atletismo e motivazioni. Un elemento con una buona esperienza e con alle spalle già diversi campionati di Serie A2”.

A dare il benvenuto al nuovo arrivato è Maurizio Buscaglia: “Sono contento di avere Cosimo con noi, ha caratteristiche molto utili per la squadra, tanti margini di miglioramento di cui abbiamo parlato e sono forte motivazione per lui e per noi. È un giocatore che ci permetterà di pensare anche tatticamente. L’ho sentito molto motivato in vista di questa prossima esperienza ed è consapevole degli step di cui lui e noi abbiamo bisogno”.

A Costi va il benvenuto da parte di tutta la dirigenza e tutto lo staff dell’Avellino Basket.