Atripalda, al via la riqualificazione dell’ex aula consiliare della biblioteca “Cassese”

Prenderanno il via i lavori di riqualificazione dell’ex aula consiliare situata all’interno della biblioteca comunale “Leopoldo Cassese”, nel cuore del centro cittadino. Ad annunciarlo è il consigliere comunale con delega alla Cultura Lello Barbarisi, che ha illustrato i dettagli dell’intervento in un videomessaggio diffuso sui social.

«Restituiamo finalmente alla comunità un luogo importante, non solo per la memoria storica e istituzionale, ma anche per la vita culturale e sociale della città», ha spiegato Barbarisi, sottolineando come i lavori siano parte di una più ampia strategia di valorizzazione degli spazi pubblici legati alla cultura.