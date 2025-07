Atripalda, Spagnuolo (Atripalda Futura) incalza la maggioranza: “Subito lo streaming dei Consigli comunali per coinvolgere i cittadini”

L’ex sindaco e attuale capogruppo di minoranza di “Atripalda Futura”, Giuseppe Spagnuolo, torna a sollecitare la maggioranza guidata da Paolo Spagnuolo sulla necessità di trasmettere in diretta streaming le sedute del Consiglio comunale. Una proposta che si fa sempre più urgente alla luce della scarsa partecipazione cittadina alle riunioni del parlamentino.“È evidente – ha dichiarato Spagnuolo in aula – che c’è un distacco crescente tra la cittadinanza e la vita politico-amministrativa della città. Lo streaming delle sedute consiliari sarebbe il minimo per riavvicinare i cittadini alle istituzioni. In tanti comuni, anche più piccoli del nostro, è già una realtà consolidata.”

Spagnuolo ha ricordato che tale impegno era già stato assunto dal Consiglio all’inizio della consiliatura, ma che a oggi non si è ancora concretizzato.