Campionato nazionale scalatore CSI 2025, Annalisa Albanese si conferma super grimpeur

Weekend tricolore e di grande festa per il team atripaldese Eco Evolution Bike. Alla 5° edizione della cronoscalata ruotese prova valida per Campionato nazionale scalatore CSI (Centro Sportivo Italiano) 2025/26 che si è svolto a Ruoti in provincia di Potenza, Annalisa Albanese del team Eco Evolution Bike si conferma super grimpeur per il secondo anno consecutivo e vince la maglia tricolore nella rispettiva categoria Woman1, mentre, l’altro atripaldese in gara Angelo Ruocco sempre del team Eco Evolution Bike per pochi secondi non è riuscito a vincere la maglia tricolore nella categoria Master 8, per Angelo Ruocco piazza d’onore e medaglia argento. Così la cronaca della gara. Una limpida e soleggiata giornata e un’impeccabile organizzazione allestita dal team Velo City ha fatto da cornice ai 91 grimpeur provenienti oltre dalla Basilicata, dal Lazio, Campania, Puglia, Abruzzo, Marche e Calabria che si sono presentati allo start di partenza per contendersi la vittoria aspiranti ad una delle 14 maglie tricolore disponibili per i titolo nazionale scalatore CSI (centro sportivo italiano) 2025. La competizione si è svolta sul tradizionale percorso di 9,900 km con una pendenza media di 4,7% e massima del 10%. Questi i quattordici miglior scalatori che hanno vinto la maglia tricolore nelle rispettive categorie.

Cat. Woman 1 Annalisa Albanese (eco evolution bike) ;

Cat. Woman 2 Cinzia Zacconi (new Mario Pupilli) ;

Cat. Woman 3 Maria Teresa Agostino (Velocity) ;

Cat. Junior Francesco Macchione (Brasciwood) ;

Cat. Elite Domenico Prencipe (Nella ciclisti Sipontino) ;

Cat. Master 2 Corrado Cesare Romano (voltour bike) ;

Cat. Master 3 Adriano Caputo (Nella ciclisti Sipontino) ;

Cat. Master 4 Angelo Clemente (Apice tre colli) ;

Cat. Master 5 Michele Aristide (Velocity) ;

Cat. Master 6 Matteo Troiano (Nella ciclisti Sipontino) ;

Cat. Master 7 Fabrizio Catapano (new Daunia cycling) ;

Cat. Master 8 Michele Piacquadio (cicogna Cerignola) ;

Cat. Master 9 Cosimo Orlando (Team Padre Pio) ;

Cat. Master 10 Pasquale Marrone (polis AVIS San Ferdinando). Il migliore tempo della classifica finale assoluta ha visto il sorrentino Raffaele Cinque (Team Ciclismo Sorrento) vincere con 21’52”, Piazza d’onore e per Vincenzo Damiano (Canusiumbike) con 23’02”, Terzo gradino del podio per Nicola Campanile (Team MMb bike Andria) 23’06”.