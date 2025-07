Festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo: stasera la processione per la Patrona di Atripalda

Solenni festeggiamenti in onore della M.S. del Carmelo, Patrona di Atripalda.

Un programma religioso e civile articolato in dur serate organizzate dal comitato festa guidato dal parroco don Ranieri per la Madonna che si venera presso la chiesa del Carmine di via Roma.

Si è partiti con la fiaccolata che dalla Clinica di Santa Rita giungerà alla chiesa del Carmine.

Ieri sera solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello (foto).

Stasera, alle ore 18.30, dopo l’omaggio floreale da parte dell’Amministrazione e la Santa Messa alla presenza di autorità civili, militari e religiose seguirà la solenne processione per le vie della città accompagnata dalla Banda Musicale di San Potito Ultra.

Domani sera, alle ore 21.30, spettacolo musica piazza Umberto.