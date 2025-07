Al via la XXXIII edizione del Festival “I Luoghi della Musica”

A partire dal 26 luglio avrà inizio la XXXIII edizione del Festival I Luoghi della Musica, Rassegna itinerante di Musica da Camera, organizzata nella Provincia di Avellino dall’Associazione Accademia Internazionale di Musica “Arturo Toscanini” con la Direzione Artistica del M° Antonella De Vinco. L’edizione 2025 presenterà un programma particolarmente ricco e variegato: cuore del Festival sarà l’incontro tra musica, arte e bellezze paesaggistiche con un duplice obiettivo: da un lato sensibilizzare il pubblico e i media su temi legati alla cultura e alla musica, dall’altro contribuire alla crescita del territorio grazie alla sinergia con istituzioni locali, nazionali e internazionali.

Di seguito ricordiamo i primi 4 appuntamenti che avranno luogo dal 26 al 31 luglio ad Atripalda, nella Chiesa di S. Maria delle Grazie, resa disponibile grazie alla sensibilità del Parroco Don Luca Monti. Tali eventi saranno realizzati grazie anche al sostegno dell’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Paolo Spagnuolo e del Delegato alla Cultura Lello Barbarisi.

1) Sabato 26 luglio, ore 20.15

DUO LAZZARI – MASTRINI

Sandro Lazzari, chitarra

Maurizio Mastrini, pianoforte

in

GHOST INTERNATIONAL TOUR 2025: CORDE PERCOSSE E PIZZICATE

Musiche di Maurizio Mastrini

Maurizio Mastrini è considerato uno dei maggiori pianisti e compositori incontaminati del panorama musicale e strumentale internazionale. La sua vita creativa musicale si esprime nel suo eremo in Umbria, lontano dal vortice della vita quotidiana. Registra per emittenti televisive e radiofoniche quali Radio France, RAI, Radio e Televisione Svizzera, Mediaset, BBC, ABC. Nel 2023 ha tenuto un tour nelle maggiori capitali mondiali e internazionali oltre che nelle maggiori località italiane.

Sandro Lazzari, sardo di nascita, sin dalla più giovane età si è fatto apprezzare dal pubblico e dalla critica per le scelte interpretative e di ricerca stilistica con cui ha proposto un vasto repertorio della chitarra, ricco di capolavori. Ha svolto un’intensa attività concertistica sia come solista sia in svariate formazioni cameristiche.

2) Domenica 27 luglio, ore 20.15

DUO MEL BONIS

Diana Nocchiero – Vera Lizzio

pianoforte a 4 mani

in

VISIONI AL FEMMINILE

Musiche di C. Chaminade, A. Beach, M. Jaell, M. Bonis e F. Mendelssohn

Vera Lizzio ha partecipato, ottenendo sempre ottimi risultati, a numerosi concorsi pianistici e di musica da camera, nazionali e internazionali. Svolge un’intensa attività concertistica sia come solista che in gruppo. Attualmente è docente di pianoforte presso il Conservatorio Corelli di Messina.

Diana Nocchiero ha tenuto numerosi concerti come solista e in formazioni cameristiche. Ha suonato in importanti sale e associazioni in Italia e all’estero, e i suoi concerti sono stati trasmessi da diverse emittenti radiofoniche e televisive, tra cui la BBC, l’ORF e la RTVE.

3) Martedì 29 luglio, ore 20.15

DUO PITROS

Luigi Santo, tromba

Daniela Gentile, pianoforte

in

IL SOGNO ROMANTICO

Musiche di G. Gershwin e G.F. Haendel

Il Duo Pitros, in 20 anni di attività, ha tenuto concerti in Europa, Asia ed America. Nel 2006 ha tenuto la prima esecuzione in Italia del Concerto di Dmitrij Shostakovich per Tromba-Pianoforte e Orchestra, nella famosa versione inedita curata dal grande Maestro Russo Timofei Dokshitser. Ha in repertorio ben 15 programmi diversi, con musiche che spaziano dal periodo romantico russo alla tradizione eclettica americana, non trascurando autori contemporanei.

4) Giovedì 31 luglio, ore 20.15

DUO MARTINELLI – TROVATO

Silvia Martinelli, soprano

Andrea Trovato, pianoforte

in

VENEZIA E NAPOLI

Musiche di G. Donizetti, F.P. Tosti, G. Rossini, F. Liszt e R. Hahn

Silvia Martinelli, soprano, svolge un’ampia attività artistica. Premiata in competizioni nazionali e internazionali, ha intrapreso una brillante carriera che l’ha vista protagonista in numerose opere e impegnata anche in ambito sinfonico, cameristico e liederistico. Incide per le case discografiche Tactus e Da Vinci Classics.

Andrea Trovato, pianista e organista, conduce una brillante attività professionale che abbraccia le esperienze più varie, dal concertismo alla didattica. Attivo sia come solista che in formazioni da camera, spazia dalla musica antica a quella contemporanea, dalla lirica al repertorio sinfonico. Incide per Dynamic, Tactus, Concert.

Al termine del concerto del Duo Martinelli-Trovato, l’attore Enzo Marangelo declamerà la composizione poetica in napoletano ‘A via Maestra di Massimiliano Longobardo (Menzione Speciale al Premio Letterario Nazionale Ipazia 2024).

Il Festival “I Luoghi della musica 2025” è stato recentemente insignito di un prestigioso riconoscimento da parte del Ministero della Cultura, che ne ha premiato l’eccellenza artistica e progettuale. Questo importante traguardo comporta una novità: per essere ammessi e mantenere la presenza nel selezionato circuito del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), è richiesta l’introduzione di un biglietto di ingresso per i concerti che saranno a pagamento ad eccezione di quelli del 1° agosto, del 30 agosto e dell’11 settembre. Desiderando rendere comunque l’evento accessibile a tutti, il Consiglio Direttivo della Toscanini ha previsto un biglietto minimo di € 2, eccetto per i Soci per i quali l’ingresso è gratuito. Sicuri della vostra comprensione e partecipazione, vi aspettiamo con entusiasmo e numerosi.