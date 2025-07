Terzo memorial “Sandro Criscitiello”, sabato 26 luglio allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone gara amichevole Avellino-Lazio

L’U.S. Avellino 1912 in vista del terzo memorial “Sandro Criscitiello”, che andrà in scena sabato 26 luglio 2025 alle ore 20:30 allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, e facendo riferimento alla prevendita per la gara amichevole Avellino – Lazio, già attiva da tempo presso il circuito Go2 al seguente link, specifica che i biglietti il giorno della gara potranno essere acquistati soltanto online e non presso la biglietteria dello “Stirpe”. Pertanto è consigliabile munirsi in anticipo del titolo di accesso.