Titto Carone nuovo allenatore della Scandone

La Scandone Avellino è lieta di annunciare ufficialmente l’ingaggio di Titto Carone come nuovo head coach della prima squadra per la stagione sportiva 2025/2026.

Queste le parole del nuovo capoallenatore: “Sono felice ed orgoglioso di approdare in una piazza storica come quella di Avellino e della Scandone. Avellino è la città in cui vivo e conosco bene l’ambiente biancoverde che vive di pallacanestro.”

A dare il benvenuto a Carone anche il presidente Trasente: “La scelta di Titto Carone nasce dalla volontà di dare continuità alla crescita tecnica e umana del nostro club, puntando su un allenatore che conosce bene l’ambiente e condivide i valori della Scandone: lavoro, identità e passione”.